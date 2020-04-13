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13 Nisan Pazartesi koronavirüs Türkiye son durum! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı!

Sağlık Bakanlığı Türkiye'de kaç koronavirüs vakası var, kaç ölüm var, iyileşen sayısı ve koronavirüs hakkında merak edilen diğer detayları web sitesinden açıklıyor. Peki, 13 Nisan koronavirüs Türkiye son durum, koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı!

13.04.2020 19:24 | Son Güncelleme: 13.04.2020 19:24
13 Nisan Pazartesi koronavirüs Türkiye son durum! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı!

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizi de etkisi altına aldı. Vatandaşlar 13 Nisan koronavirüs Türkiye son durum, koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü, koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı gibi konuları merak ediyor. İşte resmi rakamlarla koronavirüs istatistikleri!

13 NİSAN TOPLAM TEST SAYISI

13 Nisan itibariyle toplam test sayısı 410.556 olarak gerçekleşti.

13 NİSAN KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI

13 Nisan itibariyle toplam koronavirüs vaka sayısı 61.046 olarak gerçekleşti.

13 NİSAN TOPLAM VEFAT SAYISI

13 Nisan itibariyle toplam vefat sayısı 1.296 olarak gerçekleşti.

13 Nisan Pazartesi koronavirüs Türkiye son durum! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı!

13 NİSAN TOPLAM YOĞUN BAKIM SAYISI

13 Nisan itibariyle toplam yoğun bakım sayısı 1.786 olarak gerçekleşti.

13 NİSAN TOPLAM ENTÜBE SAYISI

13 Nisan itibariyle toplam entübe sayısı 1.063 olarak gerçekleşti.

13 NİSAN İYİLEŞEN HASTA SAYISI

13 Nisan itibariyle iyileşen hasta sayısı 3.957 olarak gerçekleşti.

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Gündem, Güncel
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