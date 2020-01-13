Haberler » Sinema » 13 Ocak 2020 Cnn Türk Yayın Akışı - Haberler

13 Ocak 2020 Cnn Türk Yayın Akışı

13 Ocak 2020 Pazartesi günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?

13.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 13.01.2020 06:4513 Ocak 2020 Cnn Türk Yayın Akışı

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

CNN TÜRK YAYIN AKIŞI

01:00 Gece Haberleri

02:00 Gece Haberleri

02:10 Para Dedektifi

03:00 Gece Haberleri

03:10 Yeşil Doğa

04:00 Gece Haberleri

04:15 Hafta Sonu

05:00 Gece Haberleri

05:30 7. Vites

06:00 Güne Merhaba

09:00 A'dan Z'ye

12:00 Bugün

12:52 Hava Durumu

13:00 Bugün

14:00 Bugün

15:00 Günlük

16:00 Günlük

16:35 Her Şeyden Önce

17:00 Günlük

17:40 Gündem Spor

17:45 Günün Ekonomisi

18:00 Haber

21:00 Tarafsız Bölge

23:30 Limitsiz Futbol


Cnn Türk, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Sinema

Son Dakika Haberleri

07:10  Filipinler'de Taal Yanardağı lav püskürtmeye başladı, tehlikeli bir patlamadan korkuluyor - Haberler
07:08  ABD Dışişlerinden Türk-Yunan ilişkileri açıklaması: Başarılı bir Türkiye hepimiz için önemli - Haberler
06:50  Soygunu engellemek isteyen vatandaş hırsızlar tarafından vuruldu: 1 yaralı - Haberler
06:45  13 Ocak 2020 Tv8 Yayın Akışı - Haberler
06:45  13 Ocak 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Haberler
00:58  Genç kadın, çalılıklar arasında yarı çıplak halde ve yaralanmış şekilde bulundu - Haberler
00:56  Mısır, Libya'da yürürlüğe giren ateşkesi desteklediğini duyurdu - Haberler
23:34  Avrupa ülkesinde bomba paniği! Tam 14 bin kişi tahliye edildi - Haberler
22:35  İranlılar, "Ruhani istifa" diyerek Kasım Süleymani'nin posterlerini yırttı - Haberler
21:23  Ünlü isim, bir anlık dikkatsizliğinin kurbanı oldu! Kendini yerde buldu - Haberler
13.01.2020 07:30:51