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13 Ocak 2020 Eurosport Yayın Akışı

13 Ocak 2020 Pazartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

13.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 13.01.2020 06:4513 Ocak 2020 Eurosport Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:15 Kayakla Atlama

01:30 Kızak

02:30 Haberler

02:35 Kayakla Atlama

04:00 Kayaklı Koşu

05:00 Kuzey Kombine

06:00 Kuzey Kombine

07:00 Kuzey Kombine

08:30 Wrc

09:00 Tenis

11:00 Tenis

13:00 Snooker

15:00 Kayakla Atlama

15:30 Alp Disiplini

16:00 Alp Disiplini

17:15 Alp Disiplini

18:00 Tenis

19:00 Kayakla Atlama

20:00 Kayakla Atlama

21:00 Tenis

22:20 Haberler

22:30 Biatlon

23:00 Biatlon


Eurosport, Tenis, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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