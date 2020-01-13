13 Ocak Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 1569. sk/ PINAR mah 1473.,1475.,1476.,1477.,1478.,1479.,1483.,FİKRİ SÖNMEZ sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2265821)
- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 225.,226.,227. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268136)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ATMACA,KANARYA,KARTAL,TURNA,ŞERAFETTİN ARDA sk/ CUMHURİYET mah BARIŞ,DOĞRU,HALİM ULUŞAHİN,HAS,KAYNAK,TANDOĞAN,YAĞIZ,ŞERAFETTİN ARDA sk/ FATİH mah BILDIRCIN,ŞERAFETTİN ARDA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268901)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1135.,1136.,BÜLBÜL sk/ KEMER mah 900/1.,901.,903.,903/1.,904.,905.,906.,907.,908.,909.,910.,911.,912.,913.,913/1.,914.,915.,916.,917.,927.,928.,928/1. ÇIKMAZ,929. ÇIKMAZ,930.,931.,932.,933.,935.,943.,KEMER,ÇAĞLAYAN,ŞAHİNBEY sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2294127)
- İSTANBUL Sarıyer İlçesi Kireçburnu Mahallesi Sümbül Sokak, Sedef Çıkmaz Sokak, Arabayolu Caddesi 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2296023)
- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ÇAKMAKLI mah MİHRİMAH sk// ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 1569.,306.,DERE YOLU,DOĞALGAZ,ECE,EVREN,FERAH,HİLAL,KÜME EVLER,MEVSİM,RÜZGAR,ÇAMLIBEL,ÖZEN,İKLİM sk/ BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk/ OSMANGAZİ mah CUMHURİYET sk/ PINAR mah 1222.,1223.,1224.,1225.,1226.,1227.,1229.,1230.,1231.,1232.,1233.,1234.,1237.,1238.,1273.,1473.,1474.,1475.,1476.,1477.,1478.,1479.,1480.,1481.,1482.,1483.,1484.,1485.,1486.,1487.,1488.,1489.,1490.,1491.,1492.,1493.,1494.,1495.,1496.,1497.,1498.,1499.,1500.,1501.,1502.,1503.,1504.,1505.,1506.,1507.,1508.,1509.,1510.,1511.,1569.,1576.,1577.,AHMET ARİF,FİKRİ SÖNMEZ,SİVAS KONGRE sk/ SELAHADDİN EYYUBİ mah 1517. sk/ TALATPAŞA mah FATİH SULTAN MEHMET sk/ ÇINAR mah 1357.,1394.,1396.,1397.,1398.,1399.,1400.,1401.,1402.,1403.,1404.,1405.,1406.,1407.,1408.,1409.,1410.,1411.,1412.,1413.,1414.,1415.,1416.,1417.,1418.,1419.,1420.,1421.,1422.,1423.,1425.,1426.,1427.,1428.,1429.,1430.,1431.,1432.,1434.,1435.,1436.,1437.,1438.,1439.,1440.,1441.,1442.,1443.,1444.,1445.,1446.,1447.,1450.,1456.,1457.,1458.,1462.,1464.,1465.,1466.,1467.,1468.,1469.,1470.,1471.,1472.,AHMET ARİF,ERZURUM KONGRE,FİKRİ SÖNMEZ,SİVAS KONGRE sk/ ÖRNEK mah 1351.,1352.,1353.,1354.,1355.,1356.,1357.,1359.,1367.,1368.,1369.,1370.,1371.,1372.,1373.,1374.,1375.,1449.,1450.,1451.,1452.,1453.,1454.,1455.,1456.,1458.,AHMET ARİF,DOĞAN ARASLI,ERZURUM KONGRE,FİKRİ SÖNMEZ sk// GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah MALAZGİRT sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2297593)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BEŞEVLER,CEYHAN,CUMHURİYET,DR SADIK AHMET,EĞİTİM,FAİK BEY,KAMELYA,MARTI,ÇELİK,ÇİMENLİ,ÖĞRETMEN,ÖĞRETMENLER sk 18:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2298968)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ADEM,AYBORA,AYDINLIK,BAHÇE,BANU,BARAJ,BİLGE,DORUK,DİLBER,DİNÇ,EMİRHAN,GAZİLER,GÖLYAKA,GÜLDENİZ,GÜRKAN,HASAN TAHSİN,KARACA,KARACAOĞLAN,KAZANÇ,KEMAN,KOMŞU,KORUKENT,KUMRU,KÜÇÜK,MIZRAK,MODA,MİHRAP,ORDU,RESUL,ROTA,SADIK,SUSUZ,SİMİT,SİNCAP,TOMURCUK,TOROS,YAKUP,YUNUS EMRE,ZEHRA,ÖZGE,ÖZTÜRK,İCLAL,İLHAN sk// ESENYURT ilce MERKEZ-SÜLEYMANİYE mah 745. sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2298086)
- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah 29 EKİM,ARDIÇ,BAĞIMSIZLIK,CAMİ,CEVİZ,EMİRHAN,HARMANLIK,HÜRRİYET,IHLAMUR,KARAÇAM,KİRAZLIK,MEŞELER,OĞUZHAN,PELİNSU,POYRAZLI,VATAN,YAKUP,YAPI,YEŞİLBAYIR sk 04:00-05:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2297733)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah AŞIK ŞENLİK sk/ SÜLEYMANİYE mah 716.,724.,726.,727.,728.,730.,754.,755.,762.,800.,HACI BEKTAŞ VELİ sk/ YENİKENT mah 607.,690.,696.,697.,HACI BEKTAŞ VELİ sk 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2299089)
- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ANADOLU,GÜL,KAFKAS,RUMELİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2298203)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ASLANAĞZI,BEYZA,CELAL,CEVİZLİ,DAMLA,DERMAN,GAZEL,GÜLAĞACI,GÜLDALI,GÜLHATMİ,GİRNE,HASAN TAHSİN,HAYIRLI,KARACAOĞLAN,LOKMAN,LİDER,MADEN,MERASİM,METE,MEVSİM,NİMET,OSMANCIK,POYRAZ,RUMELİ,SENİHA,SERİNPINAR,SULTAN FATİH,SÖZEN,VARAN,YAVAŞ,İNÖNÜ,ŞAHİN sk 18:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2298087)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah ERENLER,GÖKNAR,GÜRANİ,HENDEK,HENDEK ÇIKMAZI,HÜSEYİN ŞAHİN,NENEHATUN,NURETTİN KAYA,TEVFİK FİKRET 1,YILDIRIM BEYAZIT sk/ ZAFER mah AHMET YESEVİ,CEVHER,DOĞRU,ERGUVAN,FUZULİ,GÖNÜL,HİLAL,KUZEY,LEYLAK 1,NECİP FAZIL KISAKÜREK,VADİ,YILDIRIM BEYAZIT,ZİYA GÖKALP 1,ÇEŞME 2 sk 10:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2299155)
- İSTANBUL// ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 39/3. sk/ MERKEZEFENDİ mah G/64. sk. 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2298625)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2021.,2023.,2024.,2025.,2026.,2028.,2029.,2030.,2032.,2037.,2049.,2053.,2054.,2056.,2057.,2059.,A,A-2,B,C sk 08:30-10:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2299116)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2587.,2594.,2596.,2597.,2598.,2599.,2602.,2603.,2605.,2606.,ESKİ EDİRNE ASFALTI sk 10:30-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2299144)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 178.,180.,182.,183.,184.,185.,186.,187.,188.,189.,19.,190.,20.,21.,22.,23.,24.,25.,26.,30.,31.,ESKİ EDİRNE ASFALTI,ORDU sk/ UĞUR MUMCU mah ESKİ EDİRNE ASFALTI,K,L sk 10:30-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2299156)
- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.DEFNE ÇIKMAZI,1.GÜMÜŞ ÇIKMAZI,REFAH,VARDAR,ÇIRÇIR,ŞİMŞİR ÇIKMAZI sk/ KARADOLAP mah 1.BAYIR,1.FERAH ÇIKMAZI,1.KAKTÜS,1.SALKIM,1.YALÇIN,1.ZAFER,3.BÜLBÜL,4.MENEKŞE,4.ZAMBAK,ASMALI,AĞAÇLI,BAHÇE,FERAH,GAZİ,GELİNCİK,GÜLİN,KUMRU MERDİVEN,MAKARA,NAMIK KEMAL,NİLGÜN,OZAN,PELİKAN,SAYA YOKUŞU,SAYA YOLU,ULAŞAN,VARDAR,VEYSEL KARANİ,YAZAR,YENİYOL,ÇALI,ÇIRÇIR sk/ ÇIRÇIR mah 1.ÇAM,2.DERYA,3.PAPATYA,BULUT,BİÇİMSİZ MERDİVEN,DİKYOL,FUNDA,GÜLGÜN,KADEMELİ MERDİVEN,LİMON,MASLAK YOKUŞU,NAMIK KEMAL,PARK,SAYA YOLU,İNEN sk 13:00-14:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2299157)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2515. sk/ ESKİ HABİPLER mah DEMİRCİ,TÜREL sk/ HABİBLER mah 2691.,ESKİ EDİRNE ASFALTI sk 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2301083)
- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah LALEZAR,TAŞ,ÇELİK,ÇİM sk/ HABİBLER mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2301087)
- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah KUBİLAY sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2298295)
- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1107.,15.,AHMET YESEVİ,AKYÜREK,ALTUN,AYAZ,BUCAK,CUMHURİYET,ERTEKİN,FATİH,FERMAN,GÜL,KATMER,LODOS,MALAZGİRT,ODABAŞI,ORHANGAZİ,SADABAT,SEYREK,TOSUN,YAMAN,YILDIRIM,ŞEN sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2298419)