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13 şahsa 40 bin 950 TL para cezası kesildi

Korona virüsü salgının ülkede yayılımının en aza indirilmesi için alınan tedbirlere uymayanlara Ordu'nun Fatsa ilçesinde para cezaları verildi.

26.03.2020 09:15 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:15
13 şahsa 40 bin 950 TL para cezası kesildi
Korona virüsü salgının ülkede yayılımının en aza indirilmesi için alınan tedbirlere uymayanlara Ordu 'nun Fatsa ilçesinde para cezaları verildi.

Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, ilçenin Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren ruhsatsız kıraathanede 13 şahsın bulunduğu ve alkol aldıkları tespit edildi. Korona virüsü tedbirlerine aykırı hareket eden şahıslara, Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine göre kişi başına 3 bin 150 TL, toplamda ise 40 bin 950 TL idari para cezası uygulandı.

Ekipler denetimlerin sık aralıklarla devam edeceğini bildirdiler. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler: Fatsa, Ordu, 3. Sayfa

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