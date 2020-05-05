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Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş

Kars İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar, 29-30 Nisan tarihlerinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda, 4'ü gri listede aranan 7 teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristlerin silahlarını inceleyen istihbarat birimleri, gri listede aranan 4 teröristin 13 kahraman askerimizi şehit ettiğini ortaya çıkardı.

Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
05.05.2020 09:30 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:38

Kars İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar, 29-30 Nisan tarihlerinde, Kağızman ilçesi kırsalında iç güvenlik operasyonu düzenledi. 6 komando birliğinin çember oluşturarak düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde Çömçe Grubunu oluşturan 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Sabah gazetesinden Sırrıberk Arslan'ın haberine göre; teröristlerin kimlikleri ile ilgili detaylı çalışma yapan istihbarat birimleri, "Munzur Gımgım" kod adlı Mehmet Yalçın, "Erdal" kod adlı Adnan Avşar, "Harun İslam" kod adlı Ercan Tutar ve "Sipan Mardin" kod adlı Hamit Ecer'in 500 bin lira ödüllü gri kategoride arandıklarını ve uzun yıllardır örgütünün sözde Serhat Eyalet Koordinatörlüğü olarak adlandırdığı Ağrı, Van, Kars, Muş kırsalını kapsayan bölgede bulunduklarını tespit etti.

KAYITLARDAN ÇIKTI

Bunun üzerine 4 teröriste ait M-16, Kalaşnikof, Bixi ve Dragunov keskin nişancı silahları ile arşiv kayıtlarını inceleyen istihbarat birimleri, aralarında Kağızman'da Ağustos 2015'de Uzman Çavuş Ali Gökçe (35), 20 Eylül 2016 'da Uzman Çavuş Ahmet Ece (23), 25 Nisan 2017'de Uzman Çavuş Tekin Tekin (26) ve Uzman Çavuş Hüseyin Emre Kul (23), Muş 'un Varto ilçesine bağlı Kayalı köyünde 5 Mayıs 2016'da Uzman Çavuş Bekir Anıl Erdal(26), Erzurum-Ağrı arasındaki Eyüpkomu köyü kırsalında 15 Kasım 2017'de Uzman Çavuş İsmail Hakkı Doğan (24), Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 31 Ocak 2018'de Piyade Onbaşı Ali Aydar'ın (21) da bulunduğu 13 kahraman askerimizin katilleri oldukları belirlendi. Şehitlerin kanlarının yerde kalmaması şehit ailelerin yüreğine su serpti.

Etiketler: Jandarma, Kars, Güncel, Haber

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