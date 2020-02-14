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13 Şubat 2020 Haberleri

13 Şubat 2020 Manşet Haberleri.

14.02.2020 00:18 | Son Güncelleme: 14.02.2020 00:1813 Şubat 2020 Haberleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Türkiye, Genel

genel

Son Dakika Haberleri

01:00  Ankara Cuma namazı kaçta? Diyanete göre 14 Şubat Ankara Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  İzmir'de Cuma namazı kaçta? 14 Şubat İzmir Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Konya'da Cuma namazı kaçta? 14 Şubat Konya Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Adana'da Cuma namazı kaçta? 14 Şubat Adana Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Bursa'da Cuma namazı saat kaçta? 14 Şubat Bursa Cuma namazı saati - ezan vakti
14.02.2020 01:22:00