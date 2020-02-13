13 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Spor Artı
02:00 Almanya 'dan Futbol
02:35 Futbol Aklı
03:30 Süper Lig Özetler
03:40 İngiltere Premier Lig Özetler
04:00 TFF 1. Lig Özetler
04:30 İngiltere Premier Lig Özetler
04:45 Spor Atlası
04:55 Spor Kitaplığı
05:00 Aktüel Futbol
05:30 Spor Atlası
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 TFF 1. Lig Goller
09:25 Süper Lig Panorama
09:25 TFF 1. Lig Panorama
09:30 Orhan Ayhan'la
09:35 Almanya Bundesliga Özetler
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:50 Almanya Bundesliga Panorama
10:55 Takvim Yaprakları
10:55 TFF 1. Lig Panorama
11:00 Spor Manşet
12:00 Süper Lig Goller
12:10 Almanya Bundesliga Panorama
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 Set Sayısı
12:15 Pota Altı
13:00 Spor Bülteni
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Stüdyosu
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
17:00 Spor Akşamı
18:00 Spor Merkezi
20:00 Premier Futbol
20:00 Spor Ana Haber
20:45 Futbol Anadolu
21:00 Futbol Aklı
22:40 Inter - Napoli
22:40 İTALYA KUPASI YARI FİNAL 1. KARŞILAŞMASI
22:40 Milan - Juventus
23:30 Ziraat Türkiye Kupası Özetler
23:40 İTALYA KUPASI YARI FİNAL 1. KARŞILAŞMASI' İNTER - NAPOLİ
23:45 İTALYA KUPASI YARI FİNAL 1. KARŞILAŞMASI
23:45 Milan - Juventus
23:45 Inter - Napoli