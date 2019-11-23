Haberler » Güncel » '13. Uluslararası Balkan Tarihi Kongresi' Samsun'da başladı - Haber

"13. Uluslararası Balkan Tarihi Kongresi" Samsun'da başladı

Samsun Valisi Osman Kaymak, "Türk milletini Anadolu'dan söküp atma projesi olan Sevr, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Milli Mücadele ile engellenmiştir.

23.11.2019 14:18 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:18
Valisi Osman Kaymak, "Türk milletini Anadolu'dan söküp atma projesi olan Sevr, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Milli Mücadele ile engellenmiştir." dedi.
Karadeniz Rumeli Dernekler Federasyonunun (KARDEF) desteğiyle bu yıl 13'üncüsü Samsun'da düzenlenen Uluslararası Balkan Tarihi Kongresi başladı.
Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türk tarihinin hüzünlü olaylarından birinin mübadele günleri olduğunu söyledi.
Osmanlı Devleti döneminde Balkan Türklerinin çok büyük katkılar ve fedakarlıklar yaptığını ifade eden Kaymak, şöyle konuştu:
"Balkan Türkleri 20. yüzyılın başlarında çok ciddi sıkıntılar yaşamıştır. Avrupalı devletlerin tahriki ile başlayan gayrimüslim isyanlar sonucunda Osmanlı Devleti, Balkan topraklarını kaybetmiştir. Türk milletini Anadolu'dan söküp atma projesi olan Sevr, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Milli Mücadele ile engellenmiştir. Yaklaşık 5 asır süren Müslüman Türk varlığı Balkanlar'dan Anadolu'ya göç etmek mecburiyetinde kalmış, bu süreçte öldürülen ve göç etmek zorunda kalan ecdadımızın sayısı 5,5 milyon civarındadır."
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Adnan Sofuoğlu da Türkiye'nin Balkan ülkeleriyle güçlü şekilde tarihi, kültürel ve insani bağları bulunduğunu anlattı.
Balkan ülkelerinde azınlık olarak soydaş ve akraba topluluklar bulunduğunu, diğer yanda ise Türkiye'de Balkan kökenli vatandaşların yaşadığını hatırlatan Sofuoğlu, "Balkanlar'da ortaya çıkanlar, yaşananlar Türkiye'yi yakından etkilemektedir. Bölgedeki kalıcı barış, istikrar ile ticaret, yatırımlar, ulaşım, siyasi ve sosyal etkileşim göz önüne alındığında Türkiye açısından önemlidir." dedi.
Kongrede, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu Başkanı Kemalettin Altınsoy, Samsun Mübadele Derneği Başkanı Olcay Kınay Yanık ile eski MHP Samsun Milletvekili Hüseyin Edis de konuşma yaptı.
Balkanlar'ın tarihi ile ilgili sunumlarla devam eden kongre yarın sona erecek.

Mustafa Kemal Atatürk, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:18 Muş'ta "öğretmene şiddete hayır" açıklaması
16:18 Van'da LPG yüklü tanker devrildi
16:18 Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem
16:18 Ayvalık'ta motosiklet hırsızlarını jandarma yakaladı
16:18 AK Parti'li Fatma Betül Sayan Kaya: "Dünyada açlıkla kıvranan 152 milyon çocuk var"
15:35 Amacına ulaşamadan yakalanan hırsız, üç gün önce evlendiği eşini tanımadı
15:09 Son dakika: "Erdoğan-İnce Beştepe'de görüştü" iddiasının kaynağı Talat Atilla: Bilgiyi Kılıçdaroğlu da doğruladı
14:37 Son dakika: CHP Sözcüsü Öztrak: Bu operasyonun amacı CHP'ye kumpas kurmaktır
14:11 Rahmi Turan, "Erdoğan ile İnce görüştü" bilgisini Talat Atilla'dan aldığını açıkladı
13:40 Çalışmaya devam ettikçe kimlerin emekli maaşı azalıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı
13:07 Bir türlü önüne geçilemiyor! İSPARK değnekçisinin rahatlığı pes dedirtti
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 16:19:11