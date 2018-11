13. Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali

12 Kasım 2018 Pazartesi 22:33



Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali kapsamında gala gecesi düzenlendi.Festival öncesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen gala gecesine, Vali Tahir Büyükakın, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı , Belediye Başkanı Nihat Can , aralarında Murat Parasayar İpek Tanrıyar , Nami Esatgil'in bulunduğu çok sayıda oyuncu ile vatandaş katıldı.Can, açılış konuşmasında, festivalle birbirinden güzel oyunları seyircilerle buluşturacaklarını söyledi.Çocukları da unutmadıklarını belirten Can, "Her gün 2 saat onlara da oyunlar izleme imkanı verilecek. İnşallah bu gelenek yıllarca sürecek." dedi.Milletvekili Yağcı ise toplum, sanat, insan ve gençler için çalıştıklarını dile getirdi.Sanatın anasının tiyatro olduğuna işaret eden Yağcı, "Bu fikirden yola çıkarak hareket ettik. 'Tiyatroya başlayalım ve festival yapalım' dedik ve 13 yıl önce o günkü şartlarda, sahnelerin çok dar olduğu zamanlarda yola çıktık. İlk başladığımızda seyirci yoktu, şimdi ise bilet bulunmuyor. Sanata, sanatçıya ve sanatsevere çok önem veren bir kent durumuna geldik. Bu bundan sonra da böyle devam edecek. Bu kapsamda sanat için elimizden geleni yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.Oyuncu İpek Tanrıyar, galada gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen sene de Bilecik'e bir oyun ile katıldıklarını söyledi.Oyuncu Murat Parasayar ise Bilecik'e ilk defa geldiğini belirterek, "Belki de yaptığımız iş nedeniyle çok geziyorum ama bu kente il gelişim. İki gün sonra oyunumuz var ama ödül alacak yönetmenimiz Nami Esatgil'e destek için erken geldik. " diye konuştu.Gecede onur ödülü alan oyuncu ve yönetmen Nami Esatgil de meslek hayatının 40'ıncı yılında böyle bir ödüle layık görülmekten çok gururlandığını vurgulayarak, "1979 yılında çocuk oyuncu olarak başladım. Bütün Türkiye 'yi geziyorum ama bunların içinde Bilecik'in yeri çok farklı. Bilecik'te festival yapılıyor, biletler parayla yapılıyor ama yer yok. Bunu biz hiç bir yerde görmedik, keşke tüm iller öyle olsa." dedi.Gecede, Bilecik Milletvekili Yağcı'ya Kristal Çınar Ödülü takdim edildi.