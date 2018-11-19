Bilecik
Belediyesince düzenlenen "13. Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali" kapsamında "Kör Düğün" adlı oyun sahnelendi.
Bilecik Şeyh Edebali
Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki festivalde, Tolga Yeter'in yönettiğive müziğini sanatçı Kutsi
'nin yaptığı, Nilgün Kasapbaşoğlu
, Hakan Akın
, Yelda Serbes, Feyza Çipa, Vahit Atan, Nurşin Durmaz ve Tolga Yeter gibi sanatçıların sahne aldığı "Kör Düğün" adlı komedi oyunu tiyatroseverlerin beğenisine sunuldu.
Oyun sonunda sanatçı Kutsi, oyuncuları yalnız bırakmak istemediğini ve onlarla buluşmak için İstanbul
'dan geldiğini ifade ederek, "Tiyatro başka bir şey. Ben tiyatro eğitimi alamadım ancak tiyatroya saygım sonsuz. Bilecik Uluslararası Tiyatro Festivali'nin uzun yıllar sürmesini diliyorum." dedi. Yönetmen
ve oyuncu Yeter ise 13. Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali'nde yer almış olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Umuyorum ki bu güzel festival diğer tüm illerde de olur. Belediyenin tiyatro için üstlendiği bu misyon bizim için çok önemli." şeklinde konuştu.
Bilecik
19 Kasım 2018 Pazartesi 12:06