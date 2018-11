13 Kasım 2018 Salı 14:40



13 Kasım 2018 Salı 14:40

13. Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali gala gecesiÜnlü tiyatrocu Suzan Aksoy ve Nami Esatgil, Kristal Çınar Ödülü'ne layık görüldüÖdül alan tiyatrocu Nami Esatgil;"40'inci yılımda böylesine bir ödüle layık görüldüm""Bilecik'te festival yapılıyor, biletler para ile satılıyor ve salonlar ful dolu ve 13-14 gün sürüyor"BİLECİK - Bu yıl 13'üncüsü gerçekleşen Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali'ne çok sayıda oyuncu akın ederken, ünlü tiyatrocu Suzan Aksoy ve Nami Esatgil, Kristal Çınar Ödülü'ne layık görüldü. Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen gala gecesine; Bilecik Vali Tahir Büyükakın, Milletvekili Selim Yağcı ve eşi Fatma Yağcı , Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Nami Esatgil'in yönettiği Olgun Portakal adlı tiyatro oyunu oyuncuları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, daire ve kurum amirleri ile usta sanatçılar ve sanatseverler katıldı."Bilecik'te olmak çok güzel"13. Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali Gala Gecesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan manken, oyuncu İpek Tanrıyar , "Bilecik'te olmak çok güzel. Biz geçen sene 'Can Erik' tiyatro oyunu ile yer almıştık. Bu sene de 'Olgun Potakal' ile buradayız. Çok güzel bir gece. Bu gecenin başak bir anlamı daha var. Bugün hocamız Nami Esatgil onur ödülü alacak. O yüzden onu yalnız bırakmamak için geldik" dedi."İnşallah bu ödülleri biz de alırız"Diğer bir oyuncu Murat Parasayar ise Bilecik'e ilk defa geldiğini anlatarak, "Buraya gelmemiz Nami Esatgil'in ödül almasına vesile oldu. Çok da güzel oldu. Oyunumuz var 'Olgun Portakal' çok mutluyuz. İnşallah bu ödülleri biz de alırız" dedi."Bilecik'te Festival yapılıyor, biletler para ile satılıyor ve salonlar ful dolu ve 13 14 gün sürüyor"13. Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali Gala Gecesi'nde Kristal Çınar ödülüne layık görülen Nami Esatgil, çok heyecanlı olduğunu kaydederek, "Bu sahnelerde 40'incı yılımda sağ olsunlar bana böyle bir ödülü uygun gördüler. 1979 yılında ben çocuk oyuncu olarak başladım. Tam 40'ıncı yılımda 1 kala Bilecik böyle bir ödül uygun görmüş. Sağ olsunlar var olsunlar. Biz bütün Türkiye 'yi geziyoruz, ama Bilecik'in yeri çok farklı. Bilecik'te şöyle bir şey var. Festival yapılıyor, biletler para ile satılıyor ve salonlar ful dolu ve 13-14 gün sürüyor. Biz bunu Türkiye'nin hiçbir yerinde görmedik. Bilecik'in muazzam bir tiyatro seyircisi var. Hepsine şükranlarımı sunuyorum. Keşke tüm iller böyle olsa" dedi."Bilecik'te tiyatro sanatını sanatseverlerle buluşturmaya devam edeceğiz"Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Gala gecesinde yaptığı açılış konuşmasında; Bilecik'te Tiyatro sanatını sanatseverlerle buluşturmaya devam edeceklerini belirterek, şunları söyledi: "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Bilecik'te gerçekleştirdiğimiz tiyatro festivalimizin bir yenisi olan 13. Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali tanıtım gecesinde bir araya geldik. Sizleri sevgi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bildiğiniz üzere Bilecik'te; sanata, sanatçıya ve sanatseverlere büyük imkanlar sunma düşüncesiyle birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Bu etkinliklerin bugün gelmiş olduğu noktayı hep birlikte görmekte ve gelinen bu noktadan almış olduğumuz hazzı ve mutluluğu sizlerle paylaşmaktayız. Bu akşam bir yenisini yine büyük bir coşkuyla kutlayacağımız ve gerçekleştireceğimiz 13. Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivalimizi şu an itibariyle başlatmış bulunmaktayız. Festivalimiz kapsamında yine birçok sanatçı ve büyük usta Bilecik'e geliyor" dedi.Öte yandan diğer bir Kristal Çınar ödülüne layık görülen ünlü tiyatrocu Suzan Aksoy, işlerinin yoğunluğu nedeniyle Gala Gecesi'ne katılamazken, ödülünü tiyatrocu Tülay Doğan aldı.