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13. Uluslararası Flamenko Ankara Festivali başladı

13. Uluslararası Flamenko Ankara Festivali, İspanyol flamenko dans sanatçısı Jesus Carmona'nın dansı gösterisiyle başladı.

15.11.2019 22:58 | Son Güncelleme: 15.11.2019 23:04
13. Uluslararası Flamenko Festivali, İspanyol flamenko dans sanatçısı Jesus Carmona'nın dansı gösterisiyle başladı.
'nın Ankara Büyükelçiliğinin desteğiyle Flamenko Ankara Derneğince düzenlenen festivalin açılışı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programla gerçekleşti.
İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez-Barba, Türkiye'de flamenko tutkusunun yıldan yıla arttığını, tüm sene boyunca sanatı tanıtmak için çalışan Flamenko Ankara Derneğinin bunda büyük katkısı olduğunu söyledi.
İspanyol flamenko dans sanatçısı Jesus Carmona da performansıyla sahne aldı.
Programa, Büyükelçi Juan Gonzalez-Barba'nın yanı sıra misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.
Festival, çeşitli etkinliklerle 28 Kasım'a kadar sürecek.
13. Uluslararası Flamenko Ankara Festivali başladı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İspanya, Ankara, Güncel

Kaynak: AA


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