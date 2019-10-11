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13'üncü kattan atlayan azeri kadın öldü, cebinden intihar notu çıktı

BURSA'da, iş merkezinin 13'üncü katına çıkan Azerbaycan uyruklu Elmira M. (54), pencereden atlayarak, yaşamına son verdi.

11.10.2019 16:1013'üncü kattan atlayan azeri kadın öldü, cebinden intihar notu çıktı

BURSA'da, iş merkezinin 13'üncü katına çıkan Azerbaycan uyruklu Elmira M. (54), pencereden atlayarak, yaşamına son verdi. Elmira M.'nin cebinde, Azerice yazılı intihar notu buldu.

Olay, öğle saatlerinde, Osmangazi ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesi'ndeki 13 katlı iş merkezinde meydana geldi. İş merkezine gelen Elmira M., asansöre binerek, en üst kata çıktı. 13 katta pencerelerden birini açan Elmira M., kendisini boşluğa bıraktı. Azeri kadının beton zemine çakıldığını görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Elmira M.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri ise Elmira M.'nin cebinde, Azerice yazılı intihar notu buldu. Elmira M.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.



Azerbaycan, Güncel

Kaynak: DHA

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