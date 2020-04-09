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13'üncü kattan düşen inşaat işçisi öldü

KAYSERİ'de 13 katlı inşaatın en üst katında çalışırken dengesini kaybederek düşen inşaat işçisi Ramazan Karasu (29) hayatını kaybetti.

09.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:32
13'üncü kattan düşen inşaat işçisi öldü

KAYSERİ'de 13 katlı inşaatın en üst katında çalışırken dengesini kaybederek düşen inşaat işçisi Ramazan Karasu (29) hayatını kaybetti.

Olay, Melikgazi ilçesi Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. 13 katlı inşaatın en üst katında duvar ustalığı yapan Ramazan Karasu dengesini kaybederek, beton zemine düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ramazan Karasu'nun öldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme çalışmasının ardından inşaat işçisinin cesedi, otopsisi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Bahçelievler Mahallesi, Ramazan Karasu, Güncel
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