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13'üncü kattan ölüme atladı

ANTALYA'da Ali Y. (45), 13'üncü kattan atlayarak yaşamına son verdi.

04.08.2019 18:27 13'üncü kattan ölüme atladı
ANTALYA'da Ali Y. (45), 13'üncü kattan atlayarak yaşamına son verdi.
Olay, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi TOKİ B1-2/14 Blok'ta meydana geldi. Mersin'den iki kızı ve eşiyle birlikte Antalya'ya gelen Ali Y., bir süre önce ev satın aldı. İnşaatlarda yalıtım işi yapan Ali Y., çalıştığı şirket iflas edince işsiz kaldı. 3 aydır işsiz olan Ali Y., bunalıma girdi.
Bugün akşam saatlerinde eşiyle otururken aniden 8'inci kattaki evlerinden 13'üncü kata çıkan Ali Y., merdiven penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Dışarıdan gelen ses üzerine balkona çıkan B.Y., eşini yerde hareketsiz gördü. Çağrılan 112 ekibi tarafından Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülen Ali Y., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Y.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna götürüldü.



Antalya, Mersin, Kepez, Güncel

Kaynak: DHA

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