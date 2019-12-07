Haberler » 3. Sayfa » 13 yaşındaki Aslı'dan 5 gündür haber alınamıyor - Haberler

13 yaşındaki Aslı'dan 5 gündür haber alınamıyor

Karaman'da 13 yaşındaki kız çocuğundan 5 gündür haber alınamıyor.

07.12.2019 14:05 | Son Güncelleme: 07.12.2019 14:1713 yaşındaki Aslı'dan 5 gündür haber alınamıyor
'da 13 yaşındaki kız çocuğundan 5 gündür alınamıyor.

Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz Salı günü Zembilli Mahallesi 768. Sokak'ta bulunan evinden ayrılan 13 yaşındaki Aslı Coşgun, ailesi tarafından her yerde aranıyor. Eşinden ayrılmasından sora kızıyla birlikte yaşadığını anlatan baba Eyüp Coşgun, "Kızımdan geçtiğimiz Salı gününden buyana haber alamıyorum" dedi. Kızının bulunabilmesi için polise kayıp müracaatı yaptığını belirten Coşgun, "Kızım öğle saatlerinde haber vermeden evden çıkıp gitmiş. Yaptığımız aramalara karşı şu ana kadar kendisine ulaşamadık. Ayrıldığım eşimi de aradım, onu oraya da yok. Görenlerin, duyanların herhangi bir bilgisi olanların insaniyet namına bize veya polise haber vermesini istiyoruz" diye konuştu. - KARAMAN

Karaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:53 Kahvaltılık tarifler! Kuymak tarifi, mıhlama tarifi! Mıhlama nasıl yapılır? - Haberler
14:47 CHP Bilecik Merkez İlçe Başkanlığına aday Melih Karaçam: "Kazanan CHP olacak" - Haberler
14:47 Seyir halindeki araç alev alev yandı - Haberler
14:47 Uyuşturucu hap satan şahıs gözaltına alındı - Haberler
14:46 Hafif ticari araçla çarpışan otomobil refüje çıktı: 1 yaralı - Haberler
14:40 Selahattin Demirtaş'la görüşen eşinden açıklama: Öfkeli ve üzgündü - Haberler
14:39 Cezaevindeki babasını ziyarete gelen 8 yaşındaki kız çocuğunu çırılçıplak aradılar - Haberler
14:08 Cem Uzan'ın 'En gizli FETÖ'cü Ahmet Necdet Sezer' paylaşımı sosyal medyada olay oldu - Haberler
13:52 Oğlunun öldüğü kaza yerinde temizlik yapan baba: İsmini duyunca dünyam yıkıldı - Haberler
13:41 Erdoğan'ın veto ettiği düzenleme için TBMM'de sahte oy kullanıldı - Haberler
7.12.2019 14:55:10