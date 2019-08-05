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13 yaşındaki çocuğu öldüren cinayet zanlısı tutuklandı

13 yaşındaki çocuğu öldüren cinayet zanlısı tutuklandıADIYAMAN - Adıyaman'da 13 yaşındaki çocuğu öldüren ve daha sonra tarla kenarına bırakan cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

05.08.2019 21:06
13 yaşındaki çocuğu öldüren cinayet zanlısı tutuklandı
13 yaşındaki çocuğu öldüren cinayet zanlısı tutuklandı
ADIYAMAN - Adıyaman'da 13 yaşındaki çocuğu öldüren ve daha sonra tarla kenarına bırakan cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adıyaman'da kaybolduktan 3 gün sonra cesedine ulaşılan Hüseyin Nasrullah Çelik'i öldürdüğü iddiasıyla Antalya'da yakalanan Abdurrahman Murat Ç., cinayeti işlediğini itiraf etti.
Antalya'da işlemleri tamamlanan ve Adıyaman'a getirilen cinayet zanlısı sorgusunun tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.
Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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