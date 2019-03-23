13 Yaşındaki Çocuk, Tüfekle Oynarken Kazara Arkadaşını Vurdu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde M.T. (13), havalı tüfekle oynarken kazara tetiğe dokununca aynı yaştaki arkadaşı A.A.'yı karnından yaraladı.

HAVALI TÜFEĞİ ARKADAŞLARININ YANINA GETİRDİ

Olay, sabah saatlerinde Dereli köyünde meydana geldi. A.A., evden aldığı dedesine ait havalı tüfeği eski köy okulunun önünde bulunan arkadaşlarının yanına getirdi. M.T., arkadaşından aldığı tüfekle oynarken, iddiaya göre, kazara tetiğe dokundu.

ARKADAŞINI KARNINDAN VURDU

Bu sırada saçma, karşısında oturan A.A.'nın karnına isabet etti. Köylüler tarafından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.A., ilk müdahalesinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. A.A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, jandarma M.T.'yi gözaltına aldı.

Kaynak: DHA