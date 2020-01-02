13 yaşındaki Dilvin, son yolculuğuna uğurlandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti ile kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Dilvin Ak, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Nazilli Beşeylül Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Dilvin Ak (13), 31 Aralık Salı gecesi karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle, yakınları tarafından ilçedeki özel hastaneye götürüldü. Gecenin ilerleyen saatlerinde fenalaşan Ak, yoğun bakıma alındı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Ak'ın ölümü şüpheli bulundu ve savcının talimatıyla cesedi otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Dilvin Ak'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından bugün yakınları tarafından teslim alındı. Öğle saatlerinde ilk olarak dedesi ve annesi ile yaşadığı Nazilli 19 Mayıs Bulvarı'ndaki evlerinin önüne getirilen küçük kız için helallik alındı. Ardından Dilvin'in cenazesi, Durasıllı Mahallesi Camisi'ne götürüldü. Caminin bulunduğu mahalle meydanında düzenlenen cenaze törenine, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, Beşeylül Ortaokulu Müdürü Hüsamettin Yılmaz, öğretmenler ve öğrenciler ile acılı aile üyeleri katıldı. Gözyaşının sel gibi aktğı törenin ardından Dilvin Ak, Durasıllı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.