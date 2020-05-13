13 YAŞINDAKİ GÖRKEM 45 YAŞINDA DIŞARIDA SİGARA İÇENLER YERİNE BİZ DIŞARIDA OLMALIYIZ

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında alınan önlemlerden birisi de 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı kısıtlamasıydı.

13.05.2020 15:59 | Son Güncelleme: 13.05.2020 16:07
KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında alınan önlemlerden birisi de 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı kısıtlamasıydı. 0-14 yaş grubuna bugün 4 saatliğine sokağa çıkma izni verildi. Yenibosna Kuleli Parkı'na gelen çocuklar, güneşli havanın tadını çıkardı. Kimi parkta oynadı, kimi yürüyüş parkurunda yürüdü.
DIŞARIDA 45-50 YAŞINDAKİLER DOLAŞIYOR
Saat 11.00'dan sonra parka gelen 13 yaşındaki Görkem Akar, Yaklaşık iki buçuk ay sonra dışarı çıktık. Ama burada bu kadar insanın olması çok saçma. Yüzlerce çocuk var. Yüzlerden fazla veli var. Bence 45 yaşında dışarıda sigara içen insanlar yerine biz dışarıda olmalıyız. Bence bu kadar insanın burada olması doğru değil. Bir kişi virüs olsa burada mesela çok fazla kişi hastanelerde bekleyecek. Süreci gayet iyi yönetiyorlar. İki buçuk aydır evdeyim. Dışarıda 45-50 yaşındakiler dolaşıyor. Bence onlar yerine biz olmalıydık şeklinde konuştu.
EVDE ÇOK SIKILDIM
6 yaşındaki Ayaz Ali Kaya da anne, baba ve kardeşiyle birlikte parka gelenler arasındaydı. Ayaz Ali Kaya, Dışarı çıkamamak benim canımı sıkıyor. Evde çok sıkıldım diye konuştu. Babası Volkan Kaya,Dışarı çıkardık, baya sıkıldı çocuklar. Evde bizi hadi çıkalım diye çok zorluyorlardı. Neyse ki izin oldu ve çıktılar ifadelerini kullandı. 13 YAŞINDAKİ GÖRKEM 45 YAŞINDA DIŞARIDA SİGARA İÇENLER YERİNE BİZ DIŞARIDA OLMALIYIZ

Kaynak: DHA

Etiketler: Yenibosna, Güncel, Haber

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