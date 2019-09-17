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13 yaşındaki kayıp kız çocuğu aranıyor

Antalya'da beş gündür kendisinden haber alınamayan 13 yaşındaki Derya Hınıl'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

17.09.2019 17:26
Antalya'da beş gündür kendisinden haber alınamayan 13 yaşındaki Derya Hınıl'ın bulunması için çalışma başlatıldı.
Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evinden 12 Eylül'de "Alışverişe gideceğim." diyerek ayrılan 13 yaşındaki Derya Hınıl'ın bir daha dönmemesi üzerine ailesi durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri, ihbar üzerine mahalle ve çevresinde detaylı arama yaptı ancak bir sonuç alamadı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, Hınıl'ı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Ağabey Mehmet Hınıl, kız kardeşinin kaçırıldığını düşündüğünü belirtti.
Kardeşinin fotoğrafının bulunduğu ilanları kentin en işlek caddelerine, hastane ve alışveriş merkezi çevrelerine astığını ifade eden Hınıl, "Umarım başına bir şey gelmeden bulunur. Endişe içerisindeyiz. Beş gündür hayat bize zindan oldu." dedi.
Abla Kader Boyalı ise çok üzgün olduklarını, beş gündür neredeyse hiç uyumadıklarını ifade etti.
13 yaşındaki kayıp kız çocuğu aranıyor

Antalya, Eylül, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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