Haberler » Güncel » 13 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunan sanığa rekor ceza! 41 yıl 3 ay - Haber

13 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunan sanığa rekor ceza! 41 yıl 3 ay

Mahkeme, Bilecik'te 13 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan 2 çocuk babası sanığa ceza yağdırdı. Küçük kıza 2 kez cinsel saldırıda bulunan adam, 41 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

26.11.2019 15:52 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:15

'te 13 yaşındaki bir kız çocuğunu arabasına alıp cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan evli ve 2 çocuk babası sanık, ilk duruşmada 41 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 26 Ağustos 2019 günü Bilecik'e bağlı Necmiye köyünde meydana geldi. 13 yaşındaki A.A'yı arabasına alıp cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Süleyman Erdem, kızın ailesinin şikayeti üzerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce gözaltına alınmıştı.

41 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Ailenin Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı şikayet üzerine gözaltına alınan Erdem, Ağustos ayında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Erdem hakkında Bilecik Ağır Ceza Mahkemesinde 'nitelikli cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamasıyla dava açıldı. Bilecik Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada tutuklu sanık Süleyman Erdem 41 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İKİ KEZ SALDIRIDA BULUNDU

A.A. ifadesinde Süleyman Erdem'in kendisini götürdüğü evde iki kez cinsel saldırıda bulunduğunu psikolog eşliğinde anlattı. Öte yandan, Süleyman Erdem'in daha önce tecavüz suçundan ceza aldığı ve cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi.

13 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunan sanığa rekor ceza! 41 yıl 3 ay

Bilecik, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (5)
DÜZ ADAM:çocuk tecavüzcülerine idam istiyoruz
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
ÇÜRÜRSÜN İNŞALLAH:İÇERİDE SALDIRININ KRALINI GÖRÜRSÜN
Yayından Kaldır
9 0
Cevap yaz
ADINI YAZ Y:Verilen ceza ana kuzularının hayatlarını mahvedenlere ders olsun. . . .
Yayından Kaldır
8 0
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:BETER OL!!
Yayından Kaldır
7 0
Cevap yaz
HERKUL:IDAM GELIRSE IDAMLA TACLANDIRIRIZ INSALLAH ARMUDU
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
Son Dakika Güncel Haberleri
16:49 Resulayn'da patlama yaralılar var -2
16:49 Marmaris'te yağmur ve rüzgarın ardından temizlik
16:48 Hastanenin 4'üncü katından atlayıp, intihar etti
16:48 Akçakale Sınır Kapısı'ndan geçen 250 Suriyeli, Tel Abyad'a döndü
16:48 'Karlov' dosyasında dönemin TRT çalışanlarına 'FETÖ üyeliği'nden dava
16:42 Siirt'te düzenlenen operasyonda teröristlerin kitapları ele geçirildi
16:37 Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerden temizlenen Resulayn'da patlama meydana geldi: Yaralılar var
16:34 Asgari ücret zammı için ilk teklif Türk-İş'ten geldi: 2 bin 526 lira
16:10 Pierre Webo ve Ekrem Dağ, Başakşehir'e yardımcı antrenör oldu
16:05 İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor
16:04 Atatürk'e benzetilen Göksal Kaya tepki çeken fotoğraflarına açıklık getirdi
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
26.11.2019 16:50:34