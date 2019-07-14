14.07.2019 13:15
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13 yaşındaki kıza taciz kamerada

13 yaşındaki kıza taciz kamerada

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, 60 yaşlarında adamın, sokakta yürüyen 13 yaşındaki kızı zorla öptüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, 60 yaşlarında adamın, sokakta yürüyen 13 yaşındaki kızı zorla öptüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Ailenin şikayeti üzerine görüntüleri inceleyen polis, kıza tacizde bulunan kişiyi Denizli'de yakalayıp, gözaltına aldı.
Olay, Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmi açıklanmayan, takım elbiseli, 60 yaşlarında adam, yol ortasında 13 yaşındaki kız çocuğunun yanına yaklaştı. Kıza bir şeyler soran adam, zorla öperek, tacizde bulundu. Kızın tepki göstermesi üzerine adam, olay yerinden ayrıldı. Bu anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.
Kızın olayı anlattığı ailesi, Tatvan Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, adamdan şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis, kimliğini belirlediği adamı takibe aldı. Denizli'de olduğu belirlenen kişi, yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Bitlis
Kaynak: DHA
Denizli, Tatvan, Bitlis, Polis, Güncel

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