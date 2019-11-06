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Çanakkale'de bir baba 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olan arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü

Çanakkale'de 23 yaşındaki arkadaşının, 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olduğunu öğrenen baba ormanlık alanda av tüfeği ile genç adamı öldürdü.

06.11.2019 20:44 | Son Güncelleme: 06.11.2019 21:11

Çanakkale'de 34 yaşındaki E.O., arkadaşı olan G.Ö.'nün 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olduğunu öğrenmesi üzerine av tüfeğiyle ormanlık alanda kafasından ve omzundan vurarak öldürdü. E.O. ve G.Ö.'nün arkadaş olduğu ve insan kaçakçılığı suçundan da çok sayıda sabıkalarının olduğu öğrenildi.

KAFASINDAN VE OMUZUNDA VURDU

Edinilen bilgiye göre olay, 4 gün önce Ayvacık- Küçükkuyu arasındaki Arıklı mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. 34 yaşındaki E.O., arkadaşı olan G.Ö.'nün 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olduğunu öğrenmesi üzerine av tüfeğini alarak genç adamı ormanlık alanda kafasından ve omzundan vurarak öldürdü. E.O. ve G.Ö.'nün arkadaş olduğu ve insan kaçakçılığı suçundan da çok sayıda sabıkalarının olduğu öğrenildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Cinayeti işledikten 4 gün sonra yakalanan ve suçunu itiraf eden E.O., Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerine olay yerini gösterdi. Bölgeye giden ekipler cesedi çürümeye başlamış şekilde buldu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Ormanlık alanda bulunan G.Ö.'nün cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Suçunu itiraf eden baba E.O. da işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

Çanakkale'de bir baba 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olan arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü

Küçükkuyu, Çanakkale, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


YORUMLAR (20)
ALİ BEY: Utanmamis mi 13 yasinda kiz cocuk 32 yas Iyi olmus baskasinin canina yakmaz artik
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2 0
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MURAT: Kızla ilişkisi olan ölen kişi 23 yaşında.
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0 0
,XD: Bakin bu sınır varya bi anda gözün dönüyor da neler yapiyosun.seytana eşlik ediyosun.Ceza evi dahamı iyi olacak sana.Allah yardım etsin
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1 3
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TEO: aynı yaştalarsa neden sorun olsunki adam ğibi biriyse eyvallah ama aynı yaşta olmazsa o zaman doğru yapmış derdim anlamadan dinlemeden cezaevine girmiş iyi olmuş karaktersiz adam anlayışlı olması gerekir eger aynı yaşta iseler
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1 4
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AÇIKÇASI: BABA İÇERDEYKEN KIZINI KİM KOLLAYACAK ???
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16 3
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ANKARA: başta devlet dediğimiz organ ve diğer namuslu insanlar kollar diye ümit ediyorum
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11 2
??: Muhammet Reşit Yıldırıma iftira edilmişti beddualarla gömülmüştü. ne olup bittiğini bilip bilmeden atıp tutmayın??
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12 0
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CEVO: nasilsa müebbet alacaksin,bari kizinida öldürseydin.13 yasindaki kizda hicmi akil yok
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4 50
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MANUEL: sen sakin aile olma
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37 1
CENGİZHAN: BU HABERDE NEYDEN SABIKALI OLDUKLARI BENİM UMURUMDA DEĞİL .13 YAŞINDAKİ ÇOCUKLA İLİŞKİ YAŞAYAN İSTİSMAR EDEN SAPIGIN HAK ETTİĞİ SONU BULMUŞ OLMASI. BABANIN BİR GÜN DAHİ CEZAEVİNDE KALMAMASI GEREKİR .
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42 3
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