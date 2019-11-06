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13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olan genci av tüfeğiyle öldürdü

Çanakkale'de 23 yaşındaki G.Ö.'nün 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olduğunu öğrenen baba E.O., ormanlık alanda av tüfeği ile genç adamı öldürdü.

06.11.2019 20:10 | Son Güncelleme: 06.11.2019 20:10 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olan genci av tüfeğiyle öldürdü
Çanakkale'de 23 yaşındaki G.Ö.'nün 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olduğunu öğrenen baba E.O., ormanlık alanda av tüfeği ile genç adamı öldürdü.
Edinilen bilgiye göre olay, 4 gün önce Ayvacık- Küçükkuyu arasındaki Arıklı mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. 34 yaşındaki E.O., arkadaşı olan G.Ö.'nün 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olduğunu öğrenmesi üzerine av tüfeğini alarak genç adamı ormanlık alanda kafasından ve omzundan vurarak öldürdü. E.O. ve G.Ö.'nün arkadaş olduğu ve insan kaçakçılığı suçundan da çok sayıda sabıkalarının olduğu öğrenildi.
Cinayeti işledikten 4 gün sonra yakalanan ve suçunu itiraf eden E.O., Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerine olay yerini gösterdi. Bölgeye giden ekipler cesedi çürümeye başlamış şekilde buldu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Ormanlık alanda bulunan G.Ö.'nün cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Suçunu itiraf eden baba E.O. da işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.
(İHA)

Küçükkuyu, Çanakkale, Güncel

Kaynak: İHA

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