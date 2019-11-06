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13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olan genci öldüren baba tutuklandı

13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olan genci öldüren baba tutuklandıÇANAKKALE - Çanakkale'de, 23 yaşındaki G.Ö.'nün 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olduğunu öğrenen ve genç adamı av tüfeğiyle ormanlık alanda vurarak öldüren 34 yaşındaki baba E.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

06.11.2019 22:24 | Son Güncelleme: 06.11.2019 22:25
13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olan genci öldüren baba tutuklandı
ÇANAKKALE - Çanakkale'de, 23 yaşındaki G.Ö.'nün 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olduğunu öğrenen ve genç adamı av tüfeğiyle ormanlık alanda vurarak öldüren 34 yaşındaki baba E.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre olay, 4 gün önce Ayvacık- Küçükkuyu arasındaki Arıklı mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. 34 yaşındaki E.O., arkadaşı olan G.Ö.'nün 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olduğunu öğrenmesi üzerine av tüfeğini alarak genç adamı ormanlık alanda kafasından ve omzundan vurarak öldürdü. E.O. ve G.Ö.'nün arkadaş olduğu ve insan kaçakçılığı suçundan da çok sayıda sabıkalarının olduğu öğrenildi.
Cinayeti işledikten 4 gün sonra yakalanan ve suçunu itiraf eden E.O., Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerine olay yerini gösterdi. Bölgeye giden ekipler cesedi çürümeye başlamış şekilde buldu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.
Ormanlık alanda bulunan G.Ö.'nün cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Suçunu itiraf eden baba E.O. ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkarıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olan genci öldüren baba tutuklandı

Küçükkuyu, Çanakkale, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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