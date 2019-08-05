Haberler» Güncel» Haber

13 yaşındaki Mehmet kayıptı: Kötü haber geldi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, arkadaşlarıyla oynamak için evden çıkıp bir daha dönmeyen 13 yaşındaki çocuğun cesedi, sulama kanalında bulundu.

05.08.2019 14:45 13 yaşındaki Mehmet kayıptı: Kötü haber geldi
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, arkadaşlarıyla oynamak için evden çıkıp bir daha dönmeyen 13 yaşındaki çocuğun cesedi, sulama kanalında bulundu. Edinilen bilgiye göre, Akçakale'de arkadaşlarıyla oynamak için öğle saatlerinde evden çıkan Mehmet Altun (13), akşam olmasına rağmen dönmedi. Bunun üzerine meraklanan ailesi, çevrede Mehmet'i aradı. Ailesi çocuklarını bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine ekipler, arama çalışması başlattı. Dün akşamdan beri aranan Mehmet'in, bugün öğle saatlerinde, ilçeye 25 kilometre uzaklıktaki kırsal Akkeçi Mahallesi'nde yer alan sulama kanalında cesedi bulundu. Mehmet Altun'un cesedi, sudan çıkarılıp otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)

Mehmet Altun, Şanlıurfa, Akçakale, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:07   Kayıp eşyalar sahiplerini bekliyor
16:07   Gurbetçiye 5 bin lira "plaka" cezası
16:07   Libya'da UMH Başkanlık Konseyinden BM'ye Hafter çağrısı
16:06   Öztrak: "Biz bir erken seçim peşinde değiliz"
16:05   TİKA, İİT ülkelerinde afet ve acil durumlarda müdahale kapasitesini artırıyor
16:05   Sathi Kaplama Çalışması Akhisar Mahallesinde Devam Ediyor
16:05   Yaşlı ve hastalara "sıcak" uyarısı