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13 yaşındaki Melisa engelleri resimle aştı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Kümbet Köyü Şehit Mehmet Hanifi Şentürk Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki bedensel engelli Melisa İncikli'nin yaptığı resimler ilgi topladı.

14.11.2019 09:48 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:5413 yaşındaki Melisa engelleri resimle aştı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Köyü Şehit Mehmet Hanifi Şentürk Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki bedensel engelli Melisa İncikli'nin yaptığı resimler ilgi topladı.

İlçeye bağlı Anberinarkı köyünde yaşayan yürüme engelli Melisa İncikli'nin pastel ve yağlı boya resimleri görenlerin ilgisini çekiyor. Melisa engelinden dolayı akranları gibi okula gidemiyor. Ancak okulu olan Kümbet Köyü Şehit Mehmet Hanifi Şentürk Ortaokulu öğretmenleri Melisa'ya evde eğitim ve öğretim veriyor. Melisa İncikli'nin resim yeteneği olduğunu fark eden öğretmenleri, küçük kızı resim yapması yönünde yönlendirdi. Melisa da öğretmenlerinin teşvikiyle resim yapmaya başladı. Melisa, Kümbet Köyü Şehit Mehmet Hanifi Şentürk Ortaokulunda açılan TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda yaptığı resimlerini sergiledi.

Yaptığı resimlerle ilgi toplayan küçük kızın annesi Nuriye İncikli, kızıyla gurur duyduğunu belirterek, "Kızım evde eğitim görüyor. Yürüme engelli kendisi. Öğretmenlerinden Allah razı olsun. Kızımın resim yeteneği olduğunu keşfettiler. Öğretmenlerinin teşvikiyle resim yapmaya başladı. Yeni başladı. Bu yeteneğini daha da geliştireceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Küçük Melisa da öğretmenlerine teşekkür ederek, "Öğretmenlerim evde eğitime geldikten sonra resim yapmaya başladım. Ama ileride veteriner olmak istiyorum" dedi. - OSMANİYE

Mehmet Hanifi, Kümbet, Yaşam

Kaynak: İHA

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