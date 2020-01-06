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13 yaşındaki öğrenci köpekten kaçarken can verdi

İzmir'in Menemen ilçesinde, 13 yaşındaki kız öğrenci okuldan çıkıp eve gittiği sırada havlayan bir köpeği görünce kaçmaya başladı. Telaş içerisinde kaçmaya başlayan kıza yoldan geçen otomobil çarptı. Talihsiz kız olay yerinde hayatını kaybetti. Kıza çarpan otomobilin sürücüsü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

06.01.2020 20:14 | Son Güncelleme: 06.01.2020 20:52

'in ilçesinde okuldan eve gittiği sırada köpekten korkarak kaçarken bir aracın çarptığı 13 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti.

KÖPEK HAVLAYINCA KORKTU

Edinilen bilgiye göre, Menemen ilçesi 'te okul çıkışı evine giderken bir köpeğin havlamasından korkarak yola doğru kaçan 8. sınıf öğrencisi Yakıt'a Çanakkale asfaltında Ö.K. idaresindeki 35 AL 2896 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sonrası Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan küçük kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

Polis ekiplerinin gözaltına aldığı sürücü Ö.K, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BÖLGE HALKININ BAŞIBOŞ KÖPEK İSYANI

Rojin Yakıt, kılınan cenaze namazının ardından Ulukent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bölge sakinleri, sosyal medyada bölgedeki sokak köpeklerinin çokluğundan dert yanarak, başıboş köpeklerden korktuklarını ve bu sorunun bir an önce giderilmesi gerektiğini dile getirdiler.

13 yaşındaki öğrenci köpekten kaçarken can verdi

Menemen, Ulukent, Rojin, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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