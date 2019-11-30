Haberler » 3. Sayfa » 13 yaşındaki Ramazan'dan iyi haber geldi - Haber

13 yaşındaki Ramazan'dan iyi haber geldi

Antalya'nın Serik ilçesinde 48 saattir kayıp olan Ramazan Çoban Antalya Altınova mahallesinde bulundu.

30.11.2019 11:42 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:4713 yaşındaki Ramazan'dan iyi haber geldi
'nın ilçesinde 48 saattir kayıp olan Ramazan Çoban Antalya mahallesinde bulundu.

Perşembe günü öğle saatlerinde evden çıkan ve kendisinden alınamayan Çoban için ailesi tarafından emniyete kayıp başvurusu yapıldı. 48 saattir her yerde aranan Ramazan'dan haber bugün sabah saatlerinde geldi. Altınova mahallesinde yaşayan görme engelli babaannesinin komşuları Ramazan'ın babaannesi Cemile Çoban'ın yanında olduğunu aileye haber verdi. Bunun üzerine yakın akrabaları ile irtibata geçen aile çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendi ve rahat bir nefes aldı. Baba Kutlay Aydın ve anne Serpil Aydın çocuklarının bulunmasından dolayı büyük sevinç yaşarken aile Ramazan'ı bulunduğu yerden alıp eve getirdi. - ANTALYA

Altınova, Antalya, serik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:44 Malatya'da ev yangını, 3 kişi dumandan etkilendi
12:33 Cinayet zanlısı baba ve oğluna 106 yıl hapis cezası
12:27 Derecik kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi
12:25 Başkent polisinden "Format Operasyonu"
12:25 Kereste deposunda yangın
12:21 Yılbaşı öncesi Kandıra hindisine yoğun ilgi! Tanesi 250 lira
12:07 Faizleri 4 ayda 1000 puan düşüren Merkez Bankası, bir indirim sinyali daha verdi
10:18 SGK'nın yaptığı özel ödemeler yıl sonuna kadar alınabiliyor
10:07 Eşini defalarca aldatan genç kadının sevgilimden dediği çocuk da başkasından çıktı
09:39 Esenler Otogarı'nda kadın müdür, firmasının peronlarını bölen duvarları "Satışları engelliyor" deyip çekiçle yıktı
21:21 Dün ameliyat olan profesör Murat Tosun, evinde ölü bulundu
20:14 Dev kayalar baraja düştü! Heyelan anı kameralara böyle yansıdı
19:25 Doktora şiddet! Masanın üzerine çıkıp tekme attı
19:24 Başakşehir'de metro şantiyesinde göçük: 1 ölü
17:26 İpek böceği destekleme ödemeleri bugün hesaplarda olacak
30.11.2019 12:52:03