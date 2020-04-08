Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

13 yaşındaki Türk piyanist 4 kıtada konser verdi

Uluslararası yarışmalarda çeşitli başarılar elde eden 13 yaşındaki piyanist Mert Hakan Şeker, farklı kıtalarda bulunan ABD, İtalya, Avustralya, Rusya gibi ülkelerde verdiği konserlerle Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

08.04.2020 11:52 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:55
Uluslararası yarışmalarda çeşitli başarılar elde eden 13 yaşındaki piyanist Mert Hakan Şeker, farklı kıtalarda bulunan ABD, İtalya , Avustralya, Rusya gibi ülkelerde verdiği konserlerle Türkiye 'yi başarıyla temsil etti.
Müzikle henüz 2 yaşındayken, annesinin oynaması için aldığı org sayesinde tanışan Şeker, bu enstrümanı çok sevdi. Şeker'in müziğe ilgisini fark eden aile, uzmanların da tavsiyesiyle onu müziğe yöneltti.
Mert Hakan Şeker, 2015 yılında bilim sanat merkezinde eğitim almak için girdiği sınavı geçerek, Eskişehir Emine Emir Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim almaya başladı. Buradaki 2 yıllık eğitimin ardından Anadolu Üniversitesi (AÜ) Devlet Konservatuvarı sınavını kazanan Şeker, müzik eğitimini burada sürdürdü.
Şeker, öğrenimi için gittiği Bursa'da da piyano eğitiminden kopmayarak, müzikle olan bağını kuvvetlendirdi.
Bulgaristan, İspanya, Almanya, İsveç ve İtalya'da düzenlenen çeşitli uluslararası yarışmalarda birincilikler kazanan genç piyanist Şeker, Türkiye'nin yanı sıra ABD, İtalya, Rusya ve Avustralya'da solo konserler vererek, küçük yaşına rağmen 4 kıtada konser verme gururu yaşadı.
"Ülkemin parmakla gösterilmesini amaçlıyorum"
Genç piyanist Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sevdiği müziğin hayatının bir parçası olduğunu söyledi.
Uluslararası yarışmalarda kazandığı dereceleri ve farklı coğrafyalarda verdiği konserleri anlatan Şeker, "Yarışmalardan çok konserlere önem veriyorum. Çünkü ülkemi konserlerde daha fazla tanıtma fırsatı buluyorum. Gelecekte hedefim kimseyi taklit etmeden, özgün bir kişilikle Türkiye'yi dünyada temsil etmektir. Ülkemin sanat camiasında parmakla gösterilmesini amaçlıyorum. İtalya'da değerli piyanist Fabio Luz ile Bursa'da devlet sanatçısı Gülsin Onay ile ve ünlü pek çok piyanistle aynı sahneyi paylaştım." diye konuştu.
Piyanoyla "evde kal" çağrısı
Şeker, bu yıl için planlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Singapur, Gürcistan, İtalya ve ABD'deki konserlerinin yeni tip koronovirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendiğini kaydederek, şöyle devam etti:
"Bu duruma üzülüyorum ve bir önce atlatılmasını istiyorum. Tüm dünyaya piyanomla 'evde kal' çağrısı yapıyorum. Kahraman sağlık çalışanlarına da emekleri için teşekkür ediyorum. Ben de devlet büyüklerimizin çağrısına uyuyor, evde kalarak piyano eğitimime evden, hocalarımla internet aracılığıyla görüşerek devam ediyorum."
"Hayallerinin peşinden koşsunlar"
Anne Zeynep Şeker de oğlunun başarısından duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Çocukların ve gençlerin yeteneklerinin peşinde koşması gerektiğini dile getiren Şeker, "Anne ve babalara da büyük görevler düşüyor. Hayallerinin peşinden koşsunlar. Emeklerinin sonuçlarını göreceklerdir." diye konuştu. 13 yaşındaki Türk piyanist 4 kıtada konser verdi

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, İtalya, Güncel

Haberin Videosu :

13 yaşındaki Türk piyanist 4 kıtada konser verdi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››13 yaşındaki Türk piyanist 4 kıtada konser verdi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Uzmanlar, henüz korona vakasının görülmediği ülke için endişeli! Haberler
Uzmanlar, henüz korona vakasının görülmediği ülke için endişeli!
Koronaya karşı tek yürek olmuşken, kameraya takılan bu vicdansızlık pes dedirtti Haberler
Koronaya karşı tek yürek olmuşken, kameraya takılan bu vicdansızlık pes dedirtti
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Yayılma hızı yüksek Haberler
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Yayılma hızı yüksek
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti Haberler
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti
Diyanet İşleri Başkanı’na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı? Haberler
Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı?
Hırsızlık koronavirüs dinlemiyor! Görevli doktorun motosikleti çalındı Haberler
Hırsızlık koronavirüs dinlemiyor! Görevli doktorun motosikleti çalındı
Vaka ve ölüm oranları artacak mı? Cevabı Dolunay’da gizli! Haberler
Vaka ve ölüm oranları artacak mı? Cevabı Dolunay'da gizli!
Bilim Kurulu Üyesi’nden cep telefonu uyarısı: Streç filmle kaplayın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi'nden cep telefonu uyarısı: Streç filmle kaplayın

Son Dakika Güncel Haberleri

12:09: Kumar oynayan 13 kişiye para cezası - Haber 12:09: İBB 15 bin litre dezenfektan alımı yaptı - Haber 12:09: Kepez Belediyesi günlük maske üretimini 8 bine çıkardı - Haber 12:09: 19 YOLCU ÇIKAN MİNİBÜSÜN SÜRÜCÜSÜ: BİNMEK İÇİN ÖNÜME ATLIYORLAR - Haber 12:09: KIRIKKALE BÜYÜKAFŞAR KÖYÜ KARANTİNA ALTINA ALINDI - Haber 11:33: İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek - Haber 11:16: Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı - Haberler 11:13: Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı? - Haber 10:50: Egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştıran başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt - Haber 10:23: Uzmanlar uyardı: Yıkanabilir siyah maskeler virüsü önlemiyor - Haber 10:10: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul koronavirüs yoğunluk haritasını değerlendirdi - Haber 09:43: "Karımla ilişkiye girdiler" diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı - Haberler