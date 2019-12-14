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13 yaşındaki Yusuf, 7 yıldır sema dönüyor

SURİYE uyruklu 13 yaşındaki Yusuf Mevlevi, 6 yaşında Halep'te Mevlevi dergahında başladığı semazenliğe, şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun en küçük üyesi olarak devam ediyor.

14.12.2019 10:43 | Son Güncelleme: 14.12.2019 10:4313 yaşındaki Yusuf, 7 yıldır sema dönüyor

SURİYE uyruklu 13 yaşındaki Yusuf Mevlevi, 6 yaşında Halep'te Mevlevi dergahında başladığı semazenliğe, şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun en küçük üyesi olarak devam ediyor.

Mevlana'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle 7 Aralık'ta başlayan 'Hz. Mevlana'nın 746'ncı Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri' 17 Aralık günü 'Şeb-i Arus' töreniyle sona erecek. Anma törenlerinde en çok ilgiyi ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun sema gösterisi görüyor.Ülkesinde 6 yaşında başladığı semazenliği, iç savaştan kaçıp geldiği Türkiye'de de devam ettiren ve topluluktaki 50 semazenin en küçük üyesi olan Yusuf Mevlevi ise davetliler tarafından ilgiyle izleniyor. Yusuf Mevlevi, amcasının teşvikiyle semazen olduğunu belirtti. 2 yıldır da Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nda görev yaptığını ifade eden Yusuf Mevlevi, " 'de 6 yaşımda iken amcamın öğretmesiyle semaya başladım. Halep Mevlevihanesi'nde babam ve amcamla birlikteydik. Savaştan sonra da buraya geldik. Konya'da da eğitimlerime devam ettim. Sema hakkında bazı şeyler öğrendim. Son 2 yıldır da törenlerde sema gösterisinde zikir ediyorum" diye konuştu.



Suriye, Konya, Güncel

Kaynak: DHA

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