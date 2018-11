13 Yaşındaki Zeynep, Tasarımlarıyla İhracata Hazırlanıyor

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:08



İSTANBUL'da yaşayan ve Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan Zeynep Balkız Abacı (13), tasarlayıp, diktirdiği kıyafetleri isminin İngilizce'siyle oluşturduğu 'Honey G' markasıyla sosyal medyadan satıyor. Tasarımlarına yurt dışından da talep olduğunu belirten Abacı, "Kıbrıs, İsrail ve Amerika'dan markayla ilgili talep var; ama kendimizi biraz daha geliştirince ihracata başlamak istiyoruz. Daha fazla kitleye hitap etmek istiyoruz" dedi.İsminin İngilizce'sinden yola çıkıp, yaklaşık 1 yıl önce, 'Honey G' adıyla marka oluşturan ?Zeynep Balkız Abacı, kendi tasarımı olan kıyafetlerini video paylaşım sitesi YouTube'daki hesabından tanıtmaya başladı. Kıyafetlerinin beğenilmesiyle sipariş de alan Abacı, sosyal paylaşım sitesi Instagram ve internet adresi üzerinden satışa başladı. Bir yandan da LGS'ye hazırlanan Abacı, talepten memnun olduğunu belirterek, "Bana videolarda giydiğim kıyafetleri nereden aldığımı soruyorlardı. 'Ne kadar güzel giyiniyorsun' diyorlardı. Ailecek bu durumu 'Neden bir markaya çevirmiyoruz?' dedik. Babam da tekstil sektöründe çalışınca bize destek oldu. Şu anda daha çok ablam ve ben ilgileniyoruz" diye konuştu.'ÜRÜN YELPAZESİNİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ'Ailesinden büyük destek gördüğünü dile getiren Zeynep Balkız Abacı, tasarımlarının daha çok kadınlara yönelik olduğunu söyledi. Abacı, "Ailemle birbirimize fikirler sunuyoruz. Bir tasarım gördüğümüzde ondan esinlenerek, farklı şeyler yaratıyoruz. Eskiden daha küçük yaştakilere hitap ediyorduk; ama şimdi daha çok genç kızlara ve kadınlara hitap ediyoruz. Genelde üst giyime daha çok yöneliyoruz; ama bazen takımlar veya taytlar da tasarlıyoruz. Aslında daha çok spor kıyafetler tasarlıyoruz, diyebilirim. Erkekler için de bazı ürünler var veya bazı ürünler unisex oluyor. Ama bu ürün yelpazesini geliştirmek istiyoruz; çünkü okulda bile bazı arkadaşlarım 'Erkekler için bir şey yok mu?' diye soruyor" dedi.HEDEFİ İHRACATMarkayı geliştirip, ihracata başlamayı hedeflediğini belirten Abacı, tasarımlarına yurt dışından da talep olduğunu kaydetti. Abacı, "Kıbrıs, İsrail ve Amerika gibi ülkelerden markayla ilgili talep var; ama kendimizi biraz daha geliştirince ihracata başlamak istiyoruz. Gelecekle ilgili de şu an için tek isteğimiz, daha fazla kitleye hitap etmek" diye konuştu.Elif Abacı (?23) ise kardeşini her zaman desteklediğini ve işlerinde yardımcı olduğunu belirterek, "YouTube kanalı açmak istediğinde yaşı çok küçük olduğu için biraz çekinmiştim; ama sonra kanalla ilgili her şey çok iyi gidince ve bir anda Balkız'ı çok seven bir kitlesi olunca markaya da hep beraber başladık. Kendi çapımızda butik bir durum olur, diye düşünürken, pek çok yaş grubundan üstelik bizi tanımayan birçok insan alışveriş yapmaya başladı. Bu da bizi çok mutlu etti. İnsanlar ürünleri hep Balkız'ın üzerinde görmek istiyor. Bazen ben veya arkadaşlarımız da model oluyor ama Balkız'ın üzerindekiler daha çok ilgi çekiyor" dedi.Çevresindekilerin genellikle internet üzerinden alışveriş yaptığını anlatan Elif Abacı, "Bize Diyarbakır, Artvin, Adana veya Mersin gibi Türkiye'nin her yerinden talep geliyor. Satışlarımız sadece İstanbul ve Ankara gibi büyük şehir odaklı değil. O yüzden oradaki insanlar online alışverişe pek güvenemiyorlar. Paket onlara ulaşana kadar heyecanla bekliyorlar. Bazen komik olaylar yaşıyoruz ama ben keyifle ilgileniyorum" diye konuştu. - İstanbul