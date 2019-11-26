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13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi şahıs yakalandı.

26.11.2019 15:00 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:0513 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı
'un ilçesinde 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi şahıs yakalandı.

'Kasten adam öldürme' suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve aynı zamanda cezaevi firarisi olarak çeşitli suçlardan da aranan T.K.(42) isimli şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince Büyükcami Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ve ardından sevk edildiği Bafra Adliyesindeki işlemlerinin ardından tutuklanarak Bafra T Tipi kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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