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13 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Güroymak ilçesinde 14 ayrı hırsızlık suçundan 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

09.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:5513 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
BİTLİS (İHA) – 'in ilçesinde 14 ayrı hırsızlık suçundan 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde; 14 ayrı hırsızlık suçundan; İstanbul, Bitlis ve Batman adliyelerince 13 yıl hapis cezası ile aranan M.Ş.B. isimli şüpheli, 8 Aralık 2019 günü Güroymak ilçesinde yakalanmıştır. Gözaltına alınan M.Ş.B., adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecektir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Emniyet Müdürlüğü, Güroymak, Bitlis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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