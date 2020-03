13 Yıl Önce Koronavirüs Hakkında Uyarmışlar

Bildiğiniz gibi koronavirüs ilk ortaya çıktığında virüsün çıkış noktasının yarasalar olduğu düşünülmüştü. Uzun süre tartışmalara neden olan bu durum, son olarak Güney Koreli akademisyenlerin bundan 13 yıl önce hazırladığı ve yarasaların olası bir salgının patlak vermesine neden olabileceğinin yer aldığı makale ile tekrar gündeme geldi.Güney Koreli akademisyenlerin 2007 yılında yayınladığı araştırmada, Çin mutfağında yer alan yarasa gibi egzotik hayvanlar nedeniyle SARS-CoV benzeri virüsün her an bir salgına neden olabileceği yazıyor. Makalede bu durumdan şu şekilde bahsediliyor:"SARS-CoV gibi virüslerin yuvası olan nalburunlu yarasalar ve diğer egzotik memelilerin Çin'in güneyinde tüketilmesi nedeniyle salgının patlak vermesi an meselesi. SARS ve diğer yeni tür virüslerin hayvanlardan ya da laboratuvarlardan yeniden ortaya çıkma ihtimali ve bunun için gereken hazırlık göz ardı edilemez."Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan COVID-19'un hayvan pazarlarından yayılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Bu pazarlarda tavuk, yarasa, tavşan ve yılan gibi hayvanlar satılıyor. Özellikle yarasa ve yılan gibi hayvanlardan bulaşmış olabileceği düşünülen koronavirüse karşı tedavi geliştirilebilmesi için virüsün kaynağının tespit edilmesi büyük bir önem taşıyor.

Kaynak: Tamindir