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13 yıl sonra bulunan zihinsel engelli, daha önce de kaybolmuş

KAYSERİ'de, evden çıktıktan sonra kaybolan ve 13 yıl sonra Antalya'da kimlik kontrolünde bulunan zihinsel engelli Ahmet Çavuş'un (51) daha önce de 6 yıl kaybolduğu ortaya çıktı.

27.09.2019 17:0813 yıl sonra bulunan zihinsel engelli, daha önce de kaybolmuş
KAYSERİ'de, evden çıktıktan sonra kaybolan ve 13 yıl sonra Antalya'da kimlik kontrolünde bulunan zihinsel engelli Ahmet Çavuş'un (51) daha önce de 6 yıl kaybolduğu ortaya çıktı.
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde 2006 yılında, "iş aramaya gidiyorum" diyerek evinden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Ahmet Çavuş, 13 yıl sonra Antalya Sanayi Sitesi'nde polisin şüphe üzerine kimlik sormasıyla bulundu. Kendini ifade edemeyen ve üzerinde kimliği bulunmayan Ahmet Çavuş'un kimliği, karakolda parmak izinden tespit edildi. GBT sorgulamasında kayıp şahıslar bürosunca arandığı farkedilin Ahmet Çavuş, Kayseri'deki ailesi tarafın fotoğrafları gönderilerek teşhis edildi. Kuzenleri tarafından teslim alınarak Kayseri'ye getirilen Ahmet Çavuş, 13 yıl sonra ailesiyle buluştu. Zihinsel engelli kızı ile birlikte oturan anne Meral Çavuş, oğluna sarılarak büyük sevinç yaşadı.
Ahmet Çavuş'un, 2006 yılından önce bir kez daha kaybolduğu ortaya çıktı. Zihinsel engelli Çavuş'un, 2000 yılında da kaybolduğu ve 6 yıl sonra Tekirdağ'da bulunduğu belirtildi. O dönem de Çavuş'un durumundan şüphelenen bir polis memurunun sorgusu üzerine bulunduğu ve Kayseri'ye ailesine teslim edildiği öğrenildi.



Ahmet Çavuş, Antalya, Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA

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