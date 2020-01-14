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13 yıl sonra çocuklarının kendisinden olmadığını öğrenen baba kahroldu

Antalya'da 2002 yılında evlenip 2015 yılında boşandığı T.D.'den olan 13 ve 9 yaşlarındaki 2 çocuğun öz babası olmadığını adli tıp raporuyla öğrenen N.O.'nun açtığı soybağının reddi davasında mahkeme, çocukların babadan olmadığına karar verdi.

14.01.2020 11:05 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:33

'nın Manavgat ilçesinde yaşayan N.O. 2002 yılında evlendiği eşi T.D.'den şiddetli geçimsizlik sebebiyle 2015 yılında anlaşmalı boşandı. N.O. ortak çocukları için 300'er lira nafaka ödemeyi taahhüt etti. Zaman içerisinde işleri bozulan ve aşırı miktarda borçlanan N.O.'ya karşı eski eşi T.D. nafakanın arttırılması davası açarak iki çocuk için ayrı ayrı 750'şer lira nafaka istedi.

KAN ÖRNEĞİ ALINDI

Eşinin boşanmadan önce kendisini aldattığını öğrenen ve çocukların kendisinden olmayabileceği söylenen N.O. Manavgat Aile Mahkemesinde 'soybağının reddi' davası açtı. Dava kapsamında N.O. ve çocuklardan alınan kan örnekleri İzmir Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesine gönderildi. İzmir Adli Tıp Kurumunda incelenen kan örneklerinden N.O.'nun kendi çocuğu olarak bildiği R.O. ve E.B.O.'nun babası olmadığı tespit edildi.

NÜFUSUNDAN DÜŞÜLECEK

Manavgat 1. Aile Mahkemesinde davanın 5'inci duruşması yapıldı. Duruşmaya davacı N.O.'nun avukatı Atalay Arslan katıldı. Davalı T.D. katılmadı. Mahkeme, davacı talebini kabul ederek, çocuklar R.O. ve E.B.O.'nun N.O.'dan olmadığına karar verip, soybağının reddine hükmetti. Kararın kesinleşmesinin ardından R.O. ve E.B.O., N.O.'nun nüfusundan düşülecek.

BABA MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇACAK

N.O.'nun avukatı Atalay Arslan, bu davayla müvekkilinin haklılığının ispatlandığını belirterek, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından daha önceden açtıkları nafakanın kaldırılması davasını da kazanacaklarını ümit ettiklerini ve ayrıca bugüne kadar müvekkilimin zararlarını tazmin için maddi, elem ve ızdırabın giderilmesi içinde manevi tazminat davası açacaklarını söyledi.

13 yıl sonra çocuklarının kendisinden olmadığını öğrenen baba kahroldu

Adli Tıp, Antalya, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (11)
YAAAA SABIR:SADECE SABIR
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AYDINN:şimdi kadın dernekleri susar. . . erkeğe şiddet var cünkü. . amaç başka
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XMAN:Bir insanın 13 yılını çalarak duygularını sömüren ve ondan olmadığı halde çocukları onun gibi gösterip tüm yükü adama yıkıp boşandığında da onlar senin değil ki gibi bir hava içerisine giren bu kadın 1 adamın ve 2 çocuğun hayatıyla oynamıştır. Bu durumlar göz önünde bulundurularak çok ciddi bir ceza ile yargılanmalı ve çocuklar elinden alınmalıdır. Çocukların velayeti elinde kalırsa buzamana dek çocuklarını kandıran bu kadın yine farklı alanlarda onlar üzerinden rant ve kazanç sağlamak isteyecek
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YAZIK:KELİMELERİN YETERSİZ KALDIĞI BİR YERDEYİZ.
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ZİYAA:Tövbe estağfirullah! Ne günlere kaldık, Yarabbi!
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XX:sonrada deyin ki kadın şiddetine son
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YORUMCU:rabbim insanı ne kötü kadın nede kötü erkeklere düşürmesin. yazık.
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KAPTAN:KÖTÜ İŞLER HEP SAHİBİNİ BULUR ŞİMDİ YILLARDIR BAŞINI OKŞAYIP ÇOCUKLARIM DEDİĞİ ÇOCUKLARIN DURUMU NE OLACAK VE BU ADAMIN KAYBETTİĞİ YILLAR NE OLACAK
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BATTALGAZİ44:GÜZEL ÜLKEMİN GÜZEL İNSANLARI NE HALE GELDİ, AH OCAĞI YANASICA KADIN ALLAH SENİ KAHRU PERİŞAN EYLESİN
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İSİMSİZ:AMİNN
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