13 Yıl Sonra Gelen Şampiyonluğu Unutamam"

Kaynak: İHA

Galatasaray'ın eski futbolcusu Cevad Prekazi, sarı-kırmızılı takımda oynadığı dönemde 13 yıl sonra gelen şampiyonluğun kendisi için ayrı bir önem taşıdığını söyledi. Galatasaraylı eski futbolcu Cevad Prekazi, Onur Bayrakçeken ile birlikte yazdıkları 'Prekazi vurdu, gol oldu' kitabının tanıtımı için Sultanahmet'te bulunan bir otelde basının karşısında geçti. Öncelikle kitap hakkındaki duygularını paylaşan Prekazi, "Kitap için konuştuk ve bunu hoş gördüm. Bugüne kadar bana böyle yaklaşan çıkmadı. Türkiye ve Sırbistan'daki arkadaşlarım bana; 'Neden kitap yazmıyorsun' diyordu. Ben de; 'Ne işim var kitapla. Ben okuyorum kitapları' diyordum. Sonra bu kitap için karar verdim ve yazabiliriz dedim. 10 gün boyunca 2 saat çalışıyorduk kitap için. Sonra da kitap çıktı. Tabii ki çok heyecanlıyım. Zaten özellikle Galatasaray taraftarları bu kitaptan önce de birçok şeyi biliyorlar. Özel hayatımın bir parçasını anlattım. Kitapta güzel şeyler olduğuna inanıyorum ve okuyanlara güzel gelecek. Herkese teşekkür ediyorum. Ben Türkiye'de çok güzel yıllar yaşadım, hala yaşıyorum. O kadar sevgi ve saygı göremedim. Şimdi 30 yıldan sonra bana bu kadar ilgi gösterenlere teşekkür etsem de az" ifadelerini kullandı. Galatasaray'da yaşadığı ve kitapta da yer alan unutamadığı bir anısının sorulması üzerine ise eski futbolcu, "Galatasaray'daki hayatımda benim için en önemlisi şampiyonluk. 13 yıldan sonra gelen ilk şampiyonluk. O benim için hepsinden en büyüğüydü. Şampiyon olmak zor. Çünkü 1-2 maç değil, uzun bir maratondur. En az 33-34 maç var. İlk sene geldiğimde namağlup şampiyon olamadık. Çok bozulmuştum. Ama sonra şampiyon olduk. O anı hayatımda hiç unutmayacağım. Zaten ben şampiyonluk ne demek biliyordum. Partizan takımıyla 3 defa şampiyon oldum. Şimdi bakarsanız Türk futbolu için en önemlisi; Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale çıkmıştık. Ben ilk senemde kampa giderken Almanya'da onlar için Türk ne demek gördüm. Türkleri ikinci sınıf sayıyorlardı. O zaman çok kötü şeyler gördüm. Tabii ki Türk futbolu yavaş yavaş Avrupa'ya açılmaya başladı ve gördüler ki Türkiye'de de futbol oynuyorlar" şeklinde konuştu."HİÇ PİŞMAN DEĞİLİM"Türkiye'de futbol oynadığı dönemde yaşadığı bir pişmanlığının olup olmadığına dair ise Prekazi, "Hiç pişman değilim. Benim işim futbol oynamaktı. Bizim babamız rahmetli Derwall; 'Saha içerisinde kendini göstereceksin' diyordu. Ben profesyonel bir futbolcuydum. Büyük bir ülkeden gelmişti. Yugoslavya'da futbol o zamanlarda Avrupa'da ikinci sıradaydı. Türkiye'de profesyonel çok azdı. Ben kendimi göstermek için gelmiştim. Yavaş yavaş öğrendim, hissettim, yaşadım taraftarları. Tabii ki kendimiz için oynuyorduk ama taraftar olmasa nasıl oynarız futbol. Tiyatro değil bu. O taraftarları gördükten sonra yüzde yüzden fazlasını vermek istiyordum her maçta. Onlar mutlu, ben daha mutlu" açıklamasında bulundu.(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)