13 yıldır her gün 300 kişiyi doyuruyorlar

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde hayırseverlerin yardımlarıyla 13 yıl önce kurulan Halk Aşevi, her gün 300 kişiye ücretsiz olarak 3 çeşit yemek veriyor. Aşevinde emekli aşçılar gönüllü olarak görev yaparken, her gün yardıma muhtaç insanlar için yemek hazırlıyor.

Darıca Bağlarbaşı Mahallesi'nde Kavala Camii'ne ait bir dükkan içerisinde birkaç hayırsever vatandaş tarafından kurulan aşevinde, 13 yıldan bu yana hafta sonları hariç her gün öğle vakti 300 kişiye yemek veriliyor. Maddi durumu iyi olmayan aileler ile öğrenciler için hazırlanan 3 çeşit yemeği yapan 80 yaşındaki aşçı Fahrettin Gezginci ile aynı yaştaki yardımcısı Kasım Tunca ücret almadan çalışıyor.

Her ikisi de aşçılıktan emekli olan Fahrettin Gezginci ve Kasım Tunca, her gün sabahın erken saatlerinde işbaşı yaptıklarını, yemeklerde kullanılacak malzemelerin çoğunun ise hayırseverler tarafından karşılandığını söyledi.

Fahrettin Gezginci hayırseverlerin her zaman yardımcı olduğunu ve kilerlerinin dolu olduğunu belirterek, Bazen daha önce hiç görmediğim kişiler buraya gelerek benden yemek yapmak için neye ihtiyacım olduğunu söylüyorlar. Ben de listeyi yapıp veriyorum, onlarda istediğim şeyleri hemen gönderiyorlar. Bazen de hiç istemediğim halde kimisi bir çuval patates, kimisi bir çuval soğan veya et, makarna, pirinç alıp getiriyor. Erzak dolabımız ve kilerimiz 13 yıldan bu yana hiçbir zaman boş kalmadı. Şükürler olsun buradaki hayırseverler, isimlerini dahi açıklamadan ihtiyacımız olanları getirip teslim ediyorlar dedi.