130 santim boyundaki İmran oy kullanmaya horozuyla geldi
BURDUR - 31 Mart yerel seçimleri gün boyu devam ederken 130 santim boyunda olan İmran Uğur kendi elleriyle beslediği çilli horoz ile oy kullanmaya geldi. Seçim görevlileri kucağındaki horozla gelen seçmene ilgi gösterirken kısa olan boyu sebebiyle herkes tarafından tanınan İmran Uğur bir anda ilgi odağı oldu. Burdur Merkez
Özboyacı İlkokulu'ndaki 1134 nolu seçim sandığında oyunu kullanan İmran Uğur, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunurken "Ben de oy kullanmaya çilli horozum ile geldim. Eşim Antalya
'da, inşallah bir dahaki seçimlerde eşimle oy kullanmaya geliriz" dedi.
Genel
Kaynak: İHA