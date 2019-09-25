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1300 adet ecstasy hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şüphe üzerinde durdurulan araçta 1300 adet ecstasy hap ele geçirildi.

25.09.2019 17:151300 adet ecstasy hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde şüphe üzerinde durdurulan araçta 1300 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şahıstan ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi

Emniyet ekipleri, yaptıkları uygulamada, cadde üzerinde giden bir araçtan şüphelendi. Ekipler tarafından durdurulan araçta yapılan aramada kutu ve peçete içerisinde baraj ve arabanın çeşitli yerlerine gizlenmiş vaziyette 1300 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili M.F, M.D. ve Ş.D. gözaltına alındı. 3 şahıs ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. M.F. ve M.D . tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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