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1300 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerince oluşturulan uygulama noktasına, şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 1300 ecstasy hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

24.09.2019 17:221300 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerince oluşturulan uygulama noktasına, şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 1300  ecstasy hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus ekipleri, İstiklal Caddesi üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında şüphe üzerine Ş.F. yönetimindeki 16 KJ 319 plakalı aracı durdurdu. Araçta ve içindeki 3 kişinin üzerinde arama yapan ekipler, 1300 ecstasy hap ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, sürücü ile A.N. ve M.D.'yi gözaltına aldı.



İnegöl, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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