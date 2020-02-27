Haberler » Spor » 1308 Osmaneli Belediye Spor U16 futbol takımı şampiyon oldu - Spor

1308 Osmaneli Belediye Spor U16 futbol takımı şampiyon oldu

1308 Osmaneli Belediye Spor Alt Yapı Futbol Takımı U16 Söğüt Sporu 4-2 mağlup edip oynadığı 10 maçın tümünü kazanarak 30 puanla şampiyonluğunu ilan etti.

27.02.2020 11:47 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:471308 Osmaneli Belediye Spor U16 futbol takımı şampiyon oldu
1308 Belediye Alt Yapı Takımı U16 Sporu 4-2 mağlup edip oynadığı 10 maçın tümünü kazanarak 30 puanla şampiyonluğunu ilan etti.

Bilecik ilini Türkiye Şampiyonasında temsil edecek takımın şampiyonluğu büyük bir coşku ile kutlandı. Son derece centilmence mücadele ortaya koyan Söğüt Spor U16 Takımı maç sonrası şampiyon olan takım sporcularını kutladı. Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik ASFK Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku maçı izleyerek şampiyon olan takımı şampiyonluk kupasını verdiler.

Bilecik ASFK Başkanı Nusret Tosun, 1308 Osmaneli Belediye Sporu kutlarken, alt yapıya verdikleri önem nedeniyle örnek bir alt yapı kulübü olarak spora büyük hizmetler verdiğini söyledi.

Bilecik Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz ve Belediye Başkanı Münür Şahin de takımımın şampiyonluğu nedeniyle kutlarken, Türkiye Şampiyonasında başarılar dilediler. Yavuz ve Şahin, 1308 Osmaneli Belediye Sporun spora, çocuklara, gençlere verdiği için teşekkür ettiler. - BİLECİK

Osmaneli, Futbol, Söğüt, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:28  Zeytinyağı faydaları ve zeytinyağının sağlığa etkileri
12:04  Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Çaykur Rizespor şifresiz mi?
11:44  Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fraport-TAV Antalyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Antalyaspor Fenerbahçe şifresiz mi?
11:28  Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Alanyaspor Beşiktaş şifresiz mi?
11:07  Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Gençlerbirliği maçı şifresiz mi?
27.02.2020 12:55:14