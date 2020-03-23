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131 santimetrelik Mehmet'in hayali İŞKUR sayesinde gerçeğe dönüştü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan 1,31 metre boyunda ve 23 yaşındaki Mehmet Akif Şahin, çocukluktaki besicilik hayalini, İŞKUR'un engellilere yönelik hibe desteği sayesinde gerçeğe dönüştürdü.

23.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:51
131 santimetrelik Mehmet'in hayali İŞKUR sayesinde gerçeğe dönüştü
Osmaniye 'nin Düziçi ilçesinde yaşayan 1,31 metre boyunda ve 23 yaşındaki Mehmet Akif Şahin, çocukluktaki besicilik hayalini, İŞKUR'un engellilere yönelik hibe desteği sayesinde gerçeğe dönüştürdü.
Mehmet Akif Şahin'in boyu, genetik bir rahatsızlık olan cüce sendromu nedeniyle 1,31 metreye kadar uzadı.
Muhasebe bölümünü bitirmesine rağmen dede mesleği besiciliği yapmanın hayalini kuran Şahin, İŞKUR'un engellilerin kendi işlerini kurabilmeleri için verdiği hibeye başvurdu.
Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İŞKUR'dan 36 bin lira hibe alarak 20 koyunla besiciliğe başladığını söyledi.
Aldığı koyunların çoğunun gebe olması sayesinde 3 ayda 50 hayvana ulaştığını anlatan Şahin, hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.
İŞKUR sayesinde hem hayalinin gerçekleştiğini hem de aile bütçesine katkı sağladığını aktaran Şahin, bundan sonraki hedefinin, mandıra kurmak olduğunu belirtti.
Şahin, kendi işini kurduktan sonra evlenmeyi de düşünmeye başladığını söyledi.
İŞKUR Osmaniye İl Müdür Yardımcısı Hacı Akkoyun da Mehmet Akif Şahin'nin hayalini gerçekleştirmesine vesile oldukları için mutlu olduğunu dile getirdi.
Engelli ve eski hükümlülere yönelik kendi işlerini kurabilmelerine olanak sağlamak için 50 bin liraya kadar hibe desteği verdiklerini aktaran Akkoyunlu, "KOSGEB'den girişimcilik sertifikası olmazsa olmaz ve yüzde 40 ve üzeri engelli olması lazım. Bu şartları sağlayan vatandaşlarımıza destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Mehmet Akif Şahin, Osmaniye, Düziçi, İŞKUR, Güncel

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