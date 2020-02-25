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132 Türk yolcu ve mürettebat Ankara'da karantinaya alındı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tahran uçağının Ankara'ya inişi planlanmıştır.

25.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:08132 Türk yolcu ve mürettebat Ankara'da karantinaya alındı
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tahran uçağının 'ya inişi planlanmıştır. Uçakta bulunan 132 Türk yolcu ve mürettebat ilk kontrolleri ve karantina süreçleri için daha önce boşaltılmış ve karantina hastanesi olarak hazırlanmış olan Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledilecektir" denildi.

Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere, 23 Şubat'tan itibaren, komşumuz 'la kara, demir ve havayolu geçişleri durdurulmuştur. Kara sınırlarımız karşılıklı olarak kapalıdır ancak havayoluyla ülkemizden İran'a dönmek isteyen İran vatandaşları için dönüşler devam etmektedir. İran'dan ülkemize dönmek isteyen Türk vatandaşları için ise özel bir sefer düzenlenmiştir. İran'dan bu seferle ülkemize gelen Türk vatandaşları 14 gün süreyle gözlem altında tutulacaktır. Bu çerçevede Tahran uçağının Ankara'ya inişi planlanmıştır. Uçakta bulunan 132 Türk yolcu ve mürettebat ilk kontrolleri ve karantina süreçleri için daha önce boşaltılmış ve karantina hastanesi olarak hazırlanmış olan Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledilecektir." - ANKARA

Ankara, İran, Güncel

Kaynak: İHA

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