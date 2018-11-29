Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, "134 kırsal kalkınma projesine toplam 92 milyon TL hibe verilecek. Kırsalda yaklaşık 187 milyon TL'lik yatırım yapılacak" dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımlarıyla Meteroloji Genel Müdürlüğü ile çiftçilere yönelik faaliyet gösteren Ziraat Odası arasında işbirliği protokolü imzalandı. Programda konuşan Pakdemirli, Meterojoli Genel Müdürlüğünün birleşen tarım ve orman bakanlığının bünyesinde olduğunu belirtti. Tarım meteorolojisiz düşünülemez olacağını ifade eden Pakdemirli, "Bu protokol milyonlarca çiftçimiz için önemli, milyonlarca çiftçimize mesaj gidecek. Eğer kaza yapacağınızı biliyorsanız frene basarsınız. Yarının gündemini biliyorsanız iyi bir basın mensubusunuzdur. Çiftçiyseniz yarın don ile karşı karşıya kalacağınızını biliyorsanız tedbir alırsınız. Bu protokol ile çiftçimizin bir adım daha yanında olacağız. Çiftçimiz sabah bizden gelen mesajı görüp buna göre tedbirini alacak" şeklinde konuştu. Bu protokolle birlikte çiftçiye ve isteyenlere eğitim de verileceğini paylaşan Pakdemirli, "Sulamanın zamanında yapılması, önceden alınacak tedbirlerin ele alınması gibi eğitimler olacak. Artık bilgiyi alan değil bilgiyi işleyen vaziyete getirmemiz gerekiyor. Sadece meteoroloji verileri ile bile yarına ait çok önemli bilgiye ulaşmak mümkün. Meterolojiye yapılan her bir dolarlık yatırım 15 dolar gayrisafi milli gelir olarak geri dönüyor. Diğer yandan TARSİM çiftçimizin sigortası. Bugün itibariyle TARSİM sigortalarının Türkiye
'de kullanım oranı az. Şu an TARSİM'de farklı ürünler için de çalışmalar yapıyoruz. Üreticimize gelir getirecek bir sigorta ürünü üzerinde çalışıyoruz" bilgisini verdi.
KIRSALDA YAKLAŞIK 187 MİLYON TL'LİK YATIRIM
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
(TKDK), Avrupa Birliği
Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Programı" (IPARD)-II 3. Çağrı İlanı kapsamında bugün 5. grupta yer alan 134 hayvancılık projesini onaylayarak hibe sözleşmelerinin imzalanma sürecini başlattıklarını söyledi. 134 proje kapsamında toplam 92 milyon TL hibe verileceğini belirten Pakdemirli, bu projeler sayesinde kırsalda yaklaşık 187 milyon TL'lik yatırım yapılacağını ifade etti. IPARD-II 3. çağrı kapsamında 5. grupla birlikte son 3 ayda 2.266 projenin onaylandığını kaydeden Bakan Pakdemirli, bu projelerle toplam 747 milyon TL hibe sağlanacağını ve hibelerle birlikte yaklaşık 1,4 milyar TL tutarında yatırım yapılacağı bilgisini verdi. Bu tesislerde 7 binin üzerinde yeni istihdam oluşmasını beklediklerini vurgulayan Bakan Bekir Pakdemirli, TKDK üzerinden kırsal kalkınma projelerini desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.
SOĞAN STOKÇULUĞU
Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pakdemirli soğan stokçuluğunda son duruma ilişkin, "Durumu hassasiyetle inceliyoruz. Fiyatların artışından faydalanmaya çalışan stokçular var. Soğanla ilgili çok büyük bir kriz görmemekle birlikte, stokçuları takip edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
(İHA)
Bekir Pakdemirli
29 Kasım 2018 Perşembe 14:01