134 Yıllık 'Çivisiz Cami', Zamana Meydan Okuyor

14 Aralık 2018 Cuma 12:15



14 Aralık 2018 Cuma 12:15

BURSA'nın İznik ilçesinde, 134 yıl önce, tek bir çivi kullanılmadan birbirine geçmeli ahşap malzeme ile yapılan Elmalı Ahşap Camisi'nde ibadet devam ediyor. Zorlu kış şartlarına rağmen ziyaretçiler de tarihi camiyi görmeye geliyor.İznik ilçe merkezine 55 kilometre mesafedeki Samanlı Dağları'nın eteklerinde kurulu kırsal Elmalı Mahallesi'ndeki 134 yılllık Elmalı Ahşap Camisi, yerli ve yabancı ziyaretçilerden ilgi görüyor. 1871 yılında Batum'dan gelen göçmenlerin 1884 yılında Trabzon'dan gelen özel ahşap ustalarına yaptırdığı cami, tek bir çivi kullanılmadan yapıldığından 'çivisiz cami' olarak da biliniyor. Zorlu kış şartlarında tavanından su alan, birçok yeri çürümeye başlayan cami, 2014 yılında Bursa Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon kurulunca restore edildi, 2015 yılında yeniden ibadete açıldı.ZİYARETÇİSİ ÇOKTarihi Elmalı Ahşap Camisi İmamı Recep Doğru, "Bu köye ulaşmak kışın çok zor olmasına rağmen Türkiye'nin her yerinden ziyaretçi geliyor. Elmalı Mahallemizde ata yadigarı, 100 küsur yıllık ahşaptan yapılmış ve çivi kullanılmadan inşa edilmiş camiye sahibiz. 1884 yılında Karadeniz'den gelen ahşap ustalarının yaptığı bu caminin iç kısmındaki işlemeler de aynı ustalar tarafından yapılmıştır" diye konuştu. Köy sakinlerinden Orhan Çolak ise, "Ben servis şoförüyüm. Köyümüze gelmek isteyen ve buraya ulaşamayan misafirlerimizi alıyor, buraları gezdiriyorum" dedi.- Bursa