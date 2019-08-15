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135 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 135 düzensiz göçmen yakalandı.

15.08.2019 17:13
135 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 135 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Ege Denizi'nin kuzeyinde yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdürüyor.
"TCSG 6" Bot Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Yeşil Liman mevkisi açıklarında 69, Küçükkuyu Mahallesi Nusratlıaltı açıklarında ise 66 düzensiz göçmeni bulundukları lastik botlardan alıp kıyıya getirdi.
Afganistan uyruklu oldukları öğrenilen bu kişilere Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolunda giysi ve yiyecek yardımı yapıldı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Kaynak: AA

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